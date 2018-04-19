Черкаська міськрада хоче заборонити гей-паради

На сайті Черкаської міської ради зареєструвано проект рішення про звернення до вищих органів влади щодо недопущення руйнування традиційних українських цінностей, інституту сім’ї та щодо заборони пропаганди гомосексуалізму.





Автор проекту – депутат міськради від партії "Свобода" Іван Косенко, пише infomist.ck.ua

Згідно з текстом проекту, Іван "глибоко занепокоєний" тим фактом, «що донині влада так і не визначилася зі стратегією розвитку та підтримки сім’ї. Така стратегія, на нашу думку, повинна базуватися на традиційних для України духовно-моральних цінностях і традиційному для нашого народу розумінні сім’ї, як союзу чоловіка та жінки».

Зокрема, в тексті проекту вимагається "виключити словосполучення «сексуальна орієнтація" і «гендерна ідентичність» з Кодексу законів про працю»; «заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», «фестивалів квір-культури»; ухвалити Закон України «Про заборону пропаганди гомосексуалізму».

Детельніше – на скрін-шотах із сайту міськради.

У зауваженнях до проекту рішення юрист зазначає, що реалізація пропозицій може суперечити демократичним стандартам забезпечення прав людини.

“Ухвалення проекту може свідчити про недотримання чи невизнання прав людини, міжнародних зобовязань України, що може посіяти сумніви в прихильності до цінностей прав людини та матиме відповідні наслідки”, – зазначається в документі.

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