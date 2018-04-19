На Черкащині вагу вантажівок на автошляхах контролюватимуть двома комплексами габаритно-вагового контролю

З метою збереження дорожнього покриття від передчасних руйнувань вагу вантажівок на автошляхах Черкаської області відтепер контролюватимуть два комплекси габаритно-вагового контролю, один з яких нещодавно запрацював на автодорозі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь у Золотоніському районі.

На сьогоднішній день в області існує тенденція щодо перевищення великоваговими транспортними засобами нормативних вагових параметрів та ігнорування , що призводить до значної руйнації автомобільних доріг загального користування. Недобросовісні перевізники з року в рік відверто ігнорують норми навантажень, розбивають дороги, перетворюючи їх у суцільне бездоріжжя, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Бетонний майданчик для розміщення пересувного комплексу габаритно-вагового контролю (ГВК) було облаштовано працівниками філії «Золотоніська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор» на замовлення Служби автомобільних доріг у Черкаській області. Було забетоновано спеціальний майданчик для розміщення комплексу ГВК, встановлено спеціальні дорожні знаки та інформаційне панно.

Наразі у Черкаській області вперше одночасно працює 2 комплекси габаритно-вагового контролю: на автодорозі М-05 Київ-Одеса км 210+600 в Уманському районі та на автодорозі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь км 103+150.

Окрім того, Службою автомобільних доріг у Черкаській області розпочато роботи із влаштування ще одного майданчика для розміщення пересувного комплексу габаритно-вагового контролю на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 40+170 (правий проїзд) на виїзді з Черкас в сторону Сміли. Згодом розпочнуться роботи щодо облаштування майданчика для ГВК на в’їзді в Черкаси на автодорозі Н-16. Роботи із влаштування цих майданчиків, які виконуються у межах робіт з експлуатації, будуть закінчені цього року.

Три габаритно-вагові пересувні лабораторії на базі автомобілів «Опель» Черкаська область отримала торік. Вестимуть контроль за порушеннями вагових норм на дорогах спеціалісти Управління Укртрансбезпеки у Черкаській області. Вони готові забезпечити цілодобовий режим. Тривалість перевірки вантажівки - 1-3 хвилини.

Лише торік фахівці управління провели більше чотирьох тисяч перевірок та склали 396 актів, сума нарахованих стягнень сягає понад 90 тисяч євро. До державного бюджету за проїзд автомобільними дорогами сплатили майже 1 млн грн.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області нагадує, що перевезення подільних вантажів, у тому числі сільськогосподарської продукції транспортними засобами, вага яких з вантажем перевищує 40 тонн, заборонена українським законодавством. Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, здійснюється тільки за спеціальним дозволом. Забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 тонн або фактичною масою понад 24 тонни автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.

Тож просимо водіїв-перевізників та керівників підприємств пам’ятати про відповідальність за порушення законів України та обов’язки, які ви берете на себе, як керівники та учасники дорожнього руху.

Прес-служба САД у Черкаській області

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