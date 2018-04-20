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На річці Рось впіймали браконьєра

20 квітня 2018, 18:35 Новини Черкас та Черкаської області
18 квітня працівники Держекоінспекції та Управління захисту економіки в Черкаській області проводили природоохоронний рейд на річці Рось. Біля села Хрещатик в адміністративних межах Тубільцівської сільської ради Черкаського району затримано особу, яка грубо порушила правила рибальства, здійснюючи вилов риби сіткою.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Держекоінспекції у Черкаській області Олександр Позняков.

На порушника складено адмінпротокол. Обрахований розмір шкоди, завданої водним живим ресурсам, становить більше тисячі гривень.

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Зазначимо, що порушники правил любительського та спортивного рибальства штрафуються на суму від 340 до 680 гривень. Знаряддя і засоби вчинення правопорушення та незаконно добуті водні живі ресурси підлягають конфіскації.

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Коментарі  

 
0 #4 чехов 21.04.2018 07:32
Цитую історик:
У Хрещатику і Тубільцях століттями жили і живуть зараз браконьєри. Коли вони покидають рідні місця, то без сітки жити не можуть. У Яснозір'ї - лісокради, у Білозір'ї - самогонщики-алкоголіки, у Драбові - "самі розумні люди". І змінити це неможливо...

в Білозір"ї давно облишили масове самогоноваріння , є маса більш прибуткових бізнесів, наприклад наркотики
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+1 #3 пенсія 21.04.2018 06:51
от беповці серйозний показрик зробили. Цілого міністра з хамсою взяли
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+6 #2 історик 20.04.2018 22:28
У Хрещатику і Тубільцях століттями жили і живуть зараз браконьєри. Коли вони покидають рідні місця, то без сітки жити не можуть. У Яснозір'ї - лісокради, у Білозір'ї - самогонщики-алкоголіки, у Драбові - "самі розумні люди". І змінити це неможливо...
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+5 #1 Шарафутдінов Еркін. 20.04.2018 20:18
Таких бракош на річці кожну ніч десятки. А ловлять одного, двох. Та й штраф у 300-600 гр це смішно.
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