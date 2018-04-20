На річці Рось впіймали браконьєра

18 квітня працівники Держекоінспекції та Управління захисту економіки в Черкаській області проводили природоохоронний рейд на річці Рось. Біля села Хрещатик в адміністративних межах Тубільцівської сільської ради Черкаського району затримано особу, яка грубо порушила правила рибальства, здійснюючи вилов риби сіткою.





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Держекоінспекції у Черкаській області Олександр Позняков.

На порушника складено адмінпротокол. Обрахований розмір шкоди, завданої водним живим ресурсам, становить більше тисячі гривень.

Зазначимо, що порушники правил любительського та спортивного рибальства штрафуються на суму від 340 до 680 гривень. Знаряддя і засоби вчинення правопорушення та незаконно добуті водні живі ресурси підлягають конфіскації.

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