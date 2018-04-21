УПА в Черкасах: Василь Шкляр презентував роман «Троща» у рамках книжкового фестивалю

20 квітня у рамках книжкового фестивалю в Черкасах відбулася вже чергова презентація історичного роману Василя Шкляра «Троща». Зала міського будинку культури ім.І.Кулика була переповнена – частина охочих послухати «батька українського бестселера» стояла навіть у проходах.

Про це повідомляє «Козацький край».

«Я довго шукав для роману таку історію, яка б була характерна для Західної України тих часів. Читав літературу, багато спілкувався з воїнами УПА. Я знайшов драматичну історію на річці Стрипа на Тернопільщині. Наших хлопців-підпільників оточили, і тоді вони дали нападникам триденний бій. Головний герой мого роману Місяць виходить з пастки і присягається знайти зрадника, знешкодити його, бо саме через запроданця загинули найкращі люди…»

Зрештою, повстанець потрапляє до радянських концтаборі, проводить там 25 років, а після повернення в Україну одного разу раптом бачить на цвинтарі пам’ятник своєму колишньому побратимові, який зовсім нещодавно помер, хоча ще 1947 року він начебто загинув… Що це було – імітація? Інтрига цікавого сюжету утримується для читача до самого завершення роману.

Сам Василь Шкляр під час презентації відзначив, що теми дружби, любові, боротьби і зради, підняті у книзі, актуальні й досі – в часі новітньої боротьби проти одвічних ворогів України. Черкащани підтримали його не тільки оплесками, а й тим, що розхапали книги як гарячі… ні, не пиріжки – як патрони інформаційної зброї…

Ярослав Звенигора, фото Марини Пустовгар

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