реклама
Книжковий фестиваль
реклама

На Черкащині поліцейські виявили схрон з боєприпасами (ФОТО, ВІДЕО)

23 квітня 2018, 12:30 Новини Черкас та Черкаської області
Гранати, набої та пластид  виявили поліцейські в схованці  на території Тальнівського району. Боєприпаси вилучено. Розпочато кримінальне провадження.

Taljne_2

Taljne_4

Схрон боєприпасів знаходився біля автодороги під мостом на території Тальнівського району. Під час огляду місця події працівники поліції вилучили п’ять  гранатометних пострілів  ВОГ-17м, дві гранати РГД-5 з маркуванням та два запали до них, 54 набої калібру 12,7 мм до кулемету ДШК, а також понад два кілограми  вибухової речовини «Пластид».

Виявлені боєприпаси вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. За даним фактом Тальнівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по встановленню походження боєприпасів та їх власника.

Taljne_1

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Кольорова інсталяція та особлива «зебра» незабаром з’являться поблизу Черкаського зоопарку (ФОТО)
Весняні подорожі: топ-5 локацій та оренда квартир у Черкасах
У Холодному Яру масово зацвіли рідкісні підсніжники
Театр
Loading...