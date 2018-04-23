На Черкащині поліцейські виявили схрон з боєприпасами (ФОТО, ВІДЕО)

Гранати, набої та пластид виявили поліцейські в схованці на території Тальнівського району. Боєприпаси вилучено. Розпочато кримінальне провадження.

Схрон боєприпасів знаходився біля автодороги під мостом на території Тальнівського району. Під час огляду місця події працівники поліції вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ-17м, дві гранати РГД-5 з маркуванням та два запали до них, 54 набої калібру 12,7 мм до кулемету ДШК, а також понад два кілограми вибухової речовини «Пластид».

Виявлені боєприпаси вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. За даним фактом Тальнівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по встановленню походження боєприпасів та їх власника.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

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