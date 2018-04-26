У Черкасах відкрився євроатлантичний безпековий форум

Молодіжний євроатлантичний безпековий форум розпочав сьогодні роботу в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького.

– Спочатку ми думали провести цей форум у Києві, але вирішили, що важливо, щоб більше цікавих подій відбувалося в регіонах, – чистою українською мовою розповів під час урочистого відкриття форуму посол Литви в Україні Марюс Януконіс.

Саме посольство Литви наразі виконує функції контактного посольства НАТО в Україні.

За словами пана посла, головною темою, що обговорюватиметься сьогодні й завтра на форумі, є те, які зміни відбулися у питаннях безпеки світу за останні роки.

– На жаль, після 2014 року маємо багато нових викликів, загроз, набагато агресивнішу політику Росії, котра анексувала Крим, тим самим порушивши усталені норми міжнародного права. Виникає багато питань, на які ми не маємо відповіді. Ми хочемо почути від вас, учасників форуму (на який зібралися студенти з Черкащини, Київщини і Чернігівщини), ідеї щодо того, як боротися із гібридною загрозою, котра сьогодні походить від Росії у військовій, кібернетичній, інформаційній сферах тощо, – наголосив Марюс Януконіс.

Пан посол також нагадав, що Литва чудово розуміє, що безпека України – це безпека Європи, особливо Східної, тож намагається допомагати Україні в усіх сферах: політичній, військовій, економічній тощо.

– Крім того, не секрет, що в Україні є багато стереотипів про НАТО. І хоча підтримка населенням вступу до НАТО зростає, ми хотіли б, щоб українці краще дізналися, як працює альянс і чому він є корисним для України, – наголосив посол.

Ректор ЧНУ Олександр Черевко у своєму виступі зазначив, що вважає вибір Черкащини, «серця України», для проведення такого форуму правильним.

– Ми, Україна, розуміємо, що в нас попереду – велика домашня робота, щоб стати врівень із іншими європейськими країнами, – додав пан Черевко. – Тому нам дуже важливо формувати у нашій молоді європейські цінності. Але, насправді, молодь навіть випереджає нас, старше покоління, у євроінтеграції. Молоді люди розмовляють різними мовами, відвідують європейські країни, і вони позбавлені тих радянських стереотипів, які ще живуть у декому з нас.

Перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Віталій Коваль подякував Литовській Республіці за підтримку України на міжнародній арені й нагадав, що наша країна «тисячоліттями стоїть форпостом між двома світами – цивілізованим європейським і загарбницьким східним».

– Нам не пощастило з деякими сусідами, але нам пощастило з друзями на міжнародній арені, – зазначив пан Коваль.

У форумі взяв участь і колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко.

– Великим плюсом президентства Віктора Ющенка була роз’яснювальна робота щодо необхідності для України інтегруватися в НАТО, – сказав журналістам пан Огризко. – Тоді буквально за рік нам удалося підняти підтримку НАТО в Україні з 19 до 31 відсотка. Якби системна робота велася й далі, то до сьогоднішніх 65-70 відсотків можна було б прийти й без тих великих випробувань, які сьогодні переживає Україна. Нині люди дедалі краще розуміють, хто є реальним ворогом нашої держави. Без участі України в НАТО Путін і далі постійно намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні. Тож потрібно максимально швидко провести референдум про вступ у НАТО. І якщо 65-70 відсотків проголосують «за», то це дасть країнам Заходу зрозуміти, що «тему закрито», і за будь-яких змін влади в Україні народ підтримає вступ до альянсу.

Молодіжний безпековий форум проходитиме в ЧНУ 26-27 квітня.

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