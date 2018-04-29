Відбуваються 23-ті вшанування Героїв Холодного Яру

28 квітня в селі Медведівка, що на Черкащині, урочисто розпочали заходи з ушанування героїв Холодного Яру. Цьогоріч їх присвятили століттю Української революції й 250-літтю Коліївщини.

Про це інформує прес-служба облорганізації ВО «Свобода».

На відкритті з вітальним словом до учасників звернулися представники організаторів заходу. Зокрема командир «Легіону Свободи» Олег Куцин та народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Юрій Левченко.

Також на заході був присутній заступник командира 93-ї бригади ЗСУ, Богдан Ситник. Військовик повідомив, що керівництво готує звернення до Головнокомандувача з проханням дати бригаді найменування «Холодний Яр». До слова у складі 93-ї бригади перебувала Окрема зведена штурмова рота «Карпатська Січ», кістяк якої складають націоналісти з «Легіону Свободи».

Богдан Ситник на вшануваннях

Командир «Карпатської січі», Олег Куцин, під час виступу розповів, як кілька десятиліть тому в Холодному Яру до нього прийшло усвідомлення того, що є запорукою міцності Української Держави.

Олег Куцин виступив на вшануваннях Героїв Холодного Яру

«Ще в 90-х роках, коли я вперше приїздив до Холодного Яру ми з друзями із Західної України говорили про те, що без серця України – Східної та Центральної частин нашої держави ми велику Україну не побудуємо. Останнім часом, особливо під час війни, я побачив як нарешті прокинулась уся Україна, як ми стали на герць із ворогом, ми стали на одному рівні з нашими героїчними предками, які боролися за українську державу. На сучасну війну поїхала Західна Україна, Центральна Україна, Східна Україна, наш Південь. Я впевнений у тому, що в нашої держави є майбутнє, що ми здатні цю державу утримати та розбудувати. Не багато часу ще залишилося для того, щоб українці в цій державі прийшли до влади. Але дивлячись в очі тих людей, які приїжджають в Холодний Яр я вірю, що ми обов’язково не втратимо цей момент», – сказав під час виступу Олег Куцин.

На відкритті також виступила дружина бійця 54-ї окремої механізованої бригади Андрія Широкова, позивний «Сім'янин», який загинув у бою на Світлодарській дузі. Ганна Щасна, мати п’яти дітей, закликала всіх гостей вшанувань боротися не лише на східному фронті, а й в тилу, проти культурної окупації. Жінка закликала всіх не пускати «рускій мір» у свої домівки, щоб загибель її чоловіка та сотень інших героїв була не марною.

Ганна Щасна, дружина загиблого на Світлодарській дузі Андрія Широкова

Юрій Левченко також звернувся до учасників ушанувань та подякував воякам, родинам живих та загиблих українських героїв за стійкість та відвагу в нашій спільній війні проти Росії.

«Я хочу низько вклонитися перед усіма героями, які сьогодні тут виступали, перед їх рідними та перед близькими тих, кого з нами вже немає. Коли це все бачиш, то розумієш, на які подвиги йде українська нація, щоб захистити свою державу. Так розумієш, які в нас чудові люди. І коли я чую від деяких політиків те, що в нас якийсь народ «не такий», а потім бачу таких людей як тут, то розумію, що в нас не народ «не такий», а керують державою вже багато років «не такі». Ми проїздимо в Холодний Яр насамперед для того щоб вшанувати наших героїв. Вже сто років пройшло з початку їх боротьби, а 250 років тому була інша боротьба – Коліївщина. Ми пам’ятаємо наших героїв, але ще важливіше жити так, щоб бути їх гідними. Тільки тоді, нами будуть керувати достойні люди, на яких заслуговує українська нація» – наголосив під час виступу Юрій Левченко.

Вшанування Героїв Холодного Яру

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