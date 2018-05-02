У Черкасах надзвичайники подали до суду щодо закриття двох ТРЦ та магазину в центрі міста

Черкаські рятувальники під час брифінгу із журналістами розповіли про результати перевірок закладів масового скупчення людей, які доручив провести Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман через трагедію у Кемерово, пише zmi.ck.ua

Так, за словами заступника начальника Управління ДСНС в області Олександра Євпака, за результатами перевірок на порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду направлені позовні заяви на повне зупинення експлуатації надземної та підземної частини ТРЦ "Хрещатик сіті" у місті Черкаси, магазину "Фокстрот" на бульварі Шевченка та ТРЦ "DEPO't centr".

Окрім цього, позовна заява до суду була направлена щодо часткового зупинення експлуатації приміщень "Дніпроплаза".

Зауважимо, що зустріч з журналістами відбулася в ТРЦ "Хрещатик-сіті". Адвокат, який представляє інтереси цього торговельного підприємства, звернувся до заступників УДСНС в області Олександра Євпака та Олександра Горобця із запитанням, чому брифінг проводять в установі, яку треба закривати, адже перебувати тут небезпечно.

На це надзвичайники відповіли, що закрити заклади можуть лише за рішенням суду, якого ще не має. Суд має зобов'язати усунути порушення або ж ухвалити рішення про припинення експлуатації закладів.

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