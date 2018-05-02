«Черкаські Мавпи» втретє перемогли «Дніпро» і вперше стали чемпіонами Суперліги

Завершилась фінальна серія плей-офф чоловічої баскетбольної Суперліги України. У матчі №3 «Черкаські Мавпи» на власному майданчику обіграли «Дніпро» 79:66 і стали чемпіонами України. Про це повідомляє Укрінформ.

В третьому матчі фінальної серії «Черкаські Мавпи» майже усе вирішили в першій половині гри. Господарі зробили відрив у 17 очок і після перерви вони лише стримували спроби «Дніпра» наздогнати себе. У підсумку перемога «Черкаських Мавп» 79:66, які виграли фінальну серію 3:0 і вперше в історії клубу стали чемпіонами України.

Найрезультативнішими у переможців стали: Кобець (18), Девіс (15) і Конєв (11). Кращі у «Дніпра» - Тимофеєнко (21) і Шундель (15).

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