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За чотири місяці до прокуратури Черкащини надійшло 149 звернень від нардепів

05 травня 2018, 09:04 Новини Черкас та Черкаської області
За 4 місяці 2018 року до органів прокуратури Черкаської області надійшло 3068 звернень, 2140 вирішено по суті, з числа вирішених – 40 звернень (переважно щодо скасування закриття проваджень) задоволено. Про це під час учорашнього брифінгу повідомила начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Черкаської області Юлія Катернога.

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Зокрема розглянуто 149 звернень від народних депутатів України.

Серед вирішених переважають звернення з питань досудового розслідування – 1544, з яких більшість – скарги на дії і рішення слідчих органів поліції.

Частина порушених питань не може бути вирішена по суті. Оскільки вони вже не належать до компетенції прокуратури. Ідеться, зокрема, про трудові та соціально-правові питання: виплата пенсій, зарплат тощо.

Проте з усіх питань працівники прокуратури намагаються давати людям роз’яснення.

– У людей сьогодні часто немає можливості винаймати адвоката, тож ми намагаємося максимально сприяти людям у розв’язанні їхніх юридичних проблем, – наголосила Юлія Іванівна.

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Коментарі  

 
0 #1 102 05.05.2018 10:42
"Серед вирішених переважають звернення з питань досудового розслідування – 1544, з яких більшість – скарги на дії і рішення слідчих органів поліції". Чому ж представник прокуратури замовчує той факт, що процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори, а тому відповідно більшість скарг людей і на їх дії і рішення в тому числі.
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