За чотири місяці до прокуратури Черкащини надійшло 149 звернень від нардепів

За 4 місяці 2018 року до органів прокуратури Черкаської області надійшло 3068 звернень, 2140 вирішено по суті, з числа вирішених – 40 звернень (переважно щодо скасування закриття проваджень) задоволено. Про це під час учорашнього брифінгу повідомила начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Черкаської області Юлія Катернога.
Зокрема розглянуто 149 звернень від народних депутатів України.
Серед вирішених переважають звернення з питань досудового розслідування – 1544, з яких більшість – скарги на дії і рішення слідчих органів поліції.
Частина порушених питань не може бути вирішена по суті. Оскільки вони вже не належать до компетенції прокуратури. Ідеться, зокрема, про трудові та соціально-правові питання: виплата пенсій, зарплат тощо.
Проте з усіх питань працівники прокуратури намагаються давати людям роз’яснення.
– У людей сьогодні часто немає можливості винаймати адвоката, тож ми намагаємося максимально сприяти людям у розв’язанні їхніх юридичних проблем, – наголосила Юлія Іванівна.
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