За чотири місяці до прокуратури Черкащини надійшло 149 звернень від нардепів

Зокрема розглянуто 149 звернень від народних депутатів України.

Серед вирішених переважають звернення з питань досудового розслідування – 1544, з яких більшість – скарги на дії і рішення слідчих органів поліції.

Частина порушених питань не може бути вирішена по суті. Оскільки вони вже не належать до компетенції прокуратури. Ідеться, зокрема, про трудові та соціально-правові питання: виплата пенсій, зарплат тощо.

Проте з усіх питань працівники прокуратури намагаються давати людям роз’яснення.

– У людей сьогодні часто немає можливості винаймати адвоката, тож ми намагаємося максимально сприяти людям у розв’язанні їхніх юридичних проблем, – наголосила Юлія Іванівна.