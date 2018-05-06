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У Черкасах відновили інсталяцію, присвячену лідерам українських націоналістів

06 травня 2018, 12:45 Новини Черкас та Черкаської області

5 травня свободівці відновили в Черкасах малюнки на меморіальному камені, присвяченому Степану Бандері та Роману Шухевичу. Напередодні невідомі облили його фарбою.

Павло Собко відновлює пам’ятний знак Бандері та Шухевичу

Про це повідомляє прес-служба обласної організації ВО «Свобода».

«Це вже удев'яте ми відновили пам'ятний знак Героям України, який ватники вкотре облили фарбою» – розповідає свободівець Павло Собко.

Цього разу працівники КП «Міськсвітло» також відремонтували прожектор біля інсталяції та встанововили прихований відеонагляд.

«Дякую побратимам із черкаської «Свободи» за витратні матеріали. Також щиро вдячний працівникам «Міськсвітла» за роботу. Сподіваюся, що відеоспостереження відлякуватиме вандалів або допоможе визначити їх особи» – говорить Павло Собко.

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Коментарі  

 
0 #1 Volodimir Rebel 06.05.2018 13:11
От треба відловити та яй.ця відірвати тим вандалам,котрі знущаються з символів української нації!!! От хай би застосували дурну енергію проти тих,хто довів наш народ до зубожіння,так ні - кишка тонка,легше та безпечніше "відірватись" на беззахисному камінні!...
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