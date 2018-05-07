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Аграрна партія організувала святковий концерт для підопічних геріатричного пансіонату (ФОТО)

07 травня 2018, 18:15 Новини Черкас та Черкаської області

Концерт до Дня Перемоги і Дня пам’яті та примирення організувала Черкаська міська організація Аграрної партії України для підопічних Черкаського геріатричного пансіонату.

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Олександр Деньга, заслужений працівник культури України і член виконкому міської організації АПУ, – частий гість у цьому пансіонаті, де живуть літні люди, котрі потребують цілодобового догляду. Цього разу привітати ветеранів війни і праці з травневими святами Олександр Миколайович приїхав із друзями й колегами – відомим черкаським ансамблем народної пісні «Жайвір» та молодими виконавцями Юлією Деркач, Владиславою Марченко і Богданом Дишлюком.

Пісні – веселі й сумні, старовинні й сучасні, присвячені Другій світовій і теперішній війні на сході України – до сліз розчулили багатьох слухачів. При виконанні найбільш урочистих мелодій ті, хто міг встати, вставали... А наприкінці концерту заслужені черкащани, яких доля на схилі життя привела в геріатричний пансіонат, один за одним виходили, щоб подякувати організаторам концерту й попросити й надалі не забувати про їхній заклад.

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