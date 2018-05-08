Фахівці дали попередні висновки по масовому отруєнню в школі

8 травня о 9:15 до оперативно-координаційного відділу Управління ДСНС від диспетчера «Станції швидкої медичної допомоги» надійшло повідомлення про госпіталізацію до Черкаської обласної дитячої клінічної лікарні трьох дітей, які стали втрачати свідомість під час шкільної лінійки в ЗОШ №8.



Згодом кількість дітей, які почали скаржитися на нудоту та запаморочення, збільшилася до 15-ти. Про це повідомляє речник начальника УДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко у «Фейсбук».

Одразу після отримання повідомлення на місце події виїхала оперативно-мобільна група Управління ДСНС, а також відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС, служби екстреного виклику міста, фахівці санітарно-епідеміологічної служби, служби безпеки України, Національної поліції, керівництво місцевих органів влади.

Експрес аналізом повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору а також горючих газів, отруйних речовин на місці події виявлено не було. Згодом були задіяні методики, що дозволяють зробити дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин більш широкого спектру дії. Триває робота щодо дослідження радіаційного фону.

На 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини. Усі потерпілі учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи.

Попередній діагноз у всіх потерпілих – отруєння невідомою речовиною.

Від «Прочерку»: за неперевіреною інформацією, деякі діти перебувають в реанімації, школа оточена поліцією та представниками інших служб.

О 12 годині голова ОДА проводитиме в школі №8 оперативну нараду.

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