У Черкасах отруєні не лише діти, а й вчитель. До міста летить Гройсман

«Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей», –інформує у Твітері прем'єр-міністр України Володимир Гройман.

Станом на 13 годину, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 51 учня та 1 вчителя з них: 11 дітей перебуває в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

З метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин. Перевищень вмісту хімічних речовин понад граничнодопустимої концентрації не виявлено (аміак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сірководень – 0 мг/м3, горючі гази – 0 мг/м3). Рівень кисню в повітрі – 20,9% (при нормі – від 19 до 23%).

Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізовано водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. (Результати досліджень очікується – до 16 год. 8 травня 2018 року).

З 12 години 8 травня проводиться засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС щодо визначення першочергових заходів з локалізації та ліквідації осередку події, надання допомоги потерпілим.

На місці події координацію дій здійснює мобільна оперативна група ДСНС.

Ситуація перебуває на контролі ДСНС.

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