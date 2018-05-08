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У Черкасах отруєні не лише діти, а й вчитель. До міста летить Гройсман

08 травня 2018, 13:17 Новини Черкас та Черкаської області

«Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей», –інформує у Твітері прем'єр-міністр України Володимир Гройман.

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Станом на 13 годину, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 51  учня та 1 вчителя з них: 11 дітей перебуває в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

З метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин. Перевищень вмісту хімічних речовин понад граничнодопустимої концентрації не виявлено (аміак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сірководень – 0 мг/м3, горючі гази – 0 мг/м3). Рівень кисню в повітрі – 20,9% (при нормі – від 19 до 23%).

Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізовано водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. (Результати досліджень очікується – до 16 год. 8 травня 2018 року).

З 12 години 8 травня проводиться засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС щодо визначення першочергових заходів з локалізації та ліквідації осередку події, надання допомоги потерпілим.

На місці події координацію дій здійснює мобільна оперативна група ДСНС.

Ситуація перебуває на контролі ДСНС.

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Коментарі  

 
0 #4 Регіональна Тальнівщина 08.05.2018 14:33
Де нацгвардія!? Я вже який рік талдичу тут і пишу Гройсману, щоб робив щось із Смілою і Черкасами
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+5 #3 Макс 08.05.2018 14:28
Вчора була злива, каналалізація що зливиє не працює по місту, воняло не тільки в районі школи. Де цей довб...й мер, що він робить? Якщо підтвердяться що то стоки отруїли дітей на вилах мера винесем
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+7 #2 богдан 08.05.2018 14:27
Куча селфиполицейски х взяткопрокуроро в мчсников сбушников и прочих могут только гос перевороты раскрывать в составе неадекватной бабы и пенсионера а как больше полсотни детей в больничке да в реанимации так не у кого и слов нет и предположения одно смешнее другого.Поедьте на Азот с 3 до 6 утра да посмотрите как после годового стояния клубы газогадости напрямую выкидывают в воздух .Фирташ то теперь с вальцманом в долях Додавили всё таки.Поэтому и гросман полетел как ушпаренный жар загребать да концы в воду прятать.В 84-м в Бхопале такие же уроды на тот свет отправили 18000 индийцев в результате аварии на карбамидном производстве.А у нас в горсовете ВО Черкащане состоящие из сотрудников Азота с Карасём во главе через зилизяку мэра уже объявили что всё стабилизируется и виновных похоже назначили в пределах одного дождя и канализации.А за чей счёт детишек лечить будут мерзавцы.
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+5 #1 Де господарник? 08.05.2018 13:33
Де мер який плете інтриги та не замається справами?http://procherk.info/news/7-cherkassy/62855-u-cherkasah-otrueni-ne-lishe-diti-a-j-vchitel-do-mista-letit-grojsman
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