Овчаренко пообіцяв голові Державної архітектурно-будівельної інспекції відкрити театр за 3-4 місяці

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев сьогодні інспектував черкаський театр, який не можуть досі відбудувати після пожежі 1 липня 2015 року.







– Інспекція змінює формат роботи і ті штампи, які були ,відходять в минуле. Проблеми, що існують в будівельній галузі, треба вирішувати на місцях. Тому їжджу по регіонам, проводжу наради і ми вирішуємо проблеми одразу. Хочеться, щоб незаконних будівництв в Україні було менше, а ті, що робляться нині, здійснювалися з дотриманням всіх норм. Добре, що в Черкасах таки відбудовують театр. Це буде зовсім нова будівля. Треба ще прискорити фінансування. Допоможемо в цьому питанні, щоб ДФРР якомога швидше оплатила ці роботи, щоб переказ коштів був зроблений якомога швидше, – зазначив в Черкасах Олексій Кудрявцев.

У свою чергу, заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко відзвітував щодо коштів, витрачених на ремонт театру та розповів про подальший хід робіт.

– Проект вартує 45 мільйонів гривень. І виконувався в декілька черг. Чекаємо в травні 12 мільйонів. Йде питання про облаштування сцени, зали. Ми запровадили інноваційний проект і це дало змогу зекономити суму майже втричі. Темпами будівельних робіт, звісно, не задоволений. Але ми приїжджаємо з нештатними перевірками у вихідні, проводимо наради. 60 людей працюють вдень в театрі. Це будівництво і не загадуватиму, та сподіваюся, що до початку театрального сезону, за три-чотири місяці все зробимо. Вже, до речі, оновлені театральні площі для репетицій. Відбуваються опорядження. Роботи були затягнуті через велику кількість води. Тепер прокладені системи опалення, проводка. Все це дуже дороге і саме це облаштування займало багато часу, – сказав Сергій Овчаренко.

Він також додав, що театр буде в українських тонах.

Крім того, водячи Кудрявцева залами, Сергій Овчаренко розповів йому про версію виникнення пожежі, мовляв, винні театрали.

– Я не слідчий, не прокурор, але всі знають. Є розуміння, що є факти як пожежа розпочиналася. Була порушена кримінальна справа. Належним чином не виконувалися приписи пожежних, і добре, що не постраждали люди, – сказав Сергій Овчаренко.

Один з представників театру, актор Олександр Гуменний вже емоційно висловився в адресу Овчаренка.

«Пане Сергей Овчаренко, скільки можна розказувати людям відверту брехню про те, що театр, начебто, був підпалений самими працівниками театру, ще й під час "святкування чиєгось дня народження"(с)???!!! Наведіть факти та докази!!! Ви торгаш з базару, який збирає та розповсюджує всілякі плітки чи державний службовець, який у своїх словах має опиратися на документи, факти та офіційну інформацію???!!! Вибачте, але ви - брехун і провокатор, прикриваючий свій чиновничий (...) авторитет відвертою брехнею!» - заявив у «Фейсбуці» Олександр Гуменний.

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