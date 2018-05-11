У Золотоноші під час пожежі в гральному закладі одна особа загинула, ще дві отримали травми (ВІДЕО, ФОТО)

Про подробиці гасіння пожежі розповів також речник управління ДСНС Костянтин Проценко.

11 травня о 04:08 на телефонну лінію екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу в 2-поверховій будівлі торговельного пасажу на вулиці Шевченка у місті Золотоноша.

Загорання на першому поверсі будівлі, де розташований гральний заклад «Гранд Лото», сталося близько 4 ранку, коли у приміщенні перебували четверо людей, двоє відвідувачів, адміністратор та охоронець. Вогонь швидко поширився по оздобленню приміщення та перекрив вихід відвідувачам. Рятуючись від пожежі, люди розбили вікно на вулицю, що лише пришвидшило поширення вогню.

Внаслідок пожежі один із відвідувачів закладу загинув на місці, ще один отримав важкі опіки й зараз перебуває в реанімації. Також у лікарні перебуває охоронець, який отримав менші опіки. Адміністраторка, що отримала легкі опіки, від госпіталізації відмовилася. Наразі з нею працюють психологи управління ДСНС.

Ще до прибуття на місце події першого пожежного розрахунку із Золотоніської пожежно-рятувальної частини вогонь через дерев’яне перекриття встиг поширитися в приміщення дитячої музичної школи, розташованої на другому поверсі будівлі.

У відповідності до оперативного плану залучення сил та засобів, у Золотоніському гарнізоні було оголошено збір особового складу, а на місце події додатково спрямовані резервні відділення пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення з міста Черкаси. На допомогу рятувальникам також прибула добровільна пожежна команда з ДП «Златодар». Спільними зусиллями рятувальникам o 05:45 вдалось пожежу локалізувати, а о 06:14 повністю ліквідувати.

Завдяки професійним діям фахівців ДСНС, рятувальникам удалось запобігти поширенню вогню на сусідні приміщення, а також провести евакуацію дороговартісних музичних інструментів із приміщення школи.

Пожежу ліквідували 14 пожежних та 5 одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Під час проведення розвідки на місці пожежі бійці ДСНС виявили у задимленому приміщенні тіло загиблого відвідувача. Особа встановлюється. Інших двох постраждалих було терміново госпіталізовано до лікарні.

У результаті пожежі всередині грального закладу знищено обладнання, меблі та оздоблення на площі 70 кв.м. Також через прогари у перекритті між гральним закладом та музичною школою постраждали 2 приміщення класів музичної школи та концертна зала із сценою.

Причина пожежі встановлюється. Наразі підраховуються збитки завдані вогнем. На місці пожежі працює дослідно-випробувальна лабораторія та мобільно-оперативна група управління на чолі із заступником начальника управління Олександром Горобцем.

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