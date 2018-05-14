Черкаський митрополит Софроній підписав звернення до патріарха Варфоломія про автокефалію УПЦ

Звернення українських єпископів до патріарха Константинопільського Варфоломія щодо надання Українській православній церкві автокефалії підтримали «до десяти» єпископів УПЦ (МП), в тому числі митрополит Черкаський і Канівський Софроній. Загалом єпископів у церкві – близько 80.

Про це сам владика Софроній повідомив у інтерв’ю виданню «Главком».

– У мене завжди була одна позиція, яка полягає в тому, що нам треба церква, ні від кого не залежна... – наголосив митрополит, якого вважають одним із найрішучіших представників проукраїнського єпископату в УПЦ (МП). – (Коли) Україна оголосила про свою незалежність, постало питання: а як же бути з церквою? Коли заявили, що Україна – вільна, потрібно було сказати, що вільна і церква.

Водночас митрополит Софроній вважає дії Президента Петра Порошенка «політично неграмотними»: він не проводить роботи з єпископатом УПЦ (МП).

– Якщо Президент хоче робити таку справу, то йому потрібно було не кричати, а зібрати усіх нас – єпископів, подивитися і запитати «як ти хочеш?». Це було би дією, правильною постановкою питання, – вважає митрополит.

Нагадаємо, цей підхід митрополит Софроній відстоює багато років.

Черкаський митрополит не погоджується, що «втручання» Президента у церковні справи є неправомірним:

– Згадаймо історію. Костянтин Великий (римський імператор, перший християнин на троні 27.02.272 р. н.е. – 22.05.337 р. н.е. – «Главком») бачив те, що коїться у Візантії, у єпископаті, бачив ту боротьбу. Так от, бувши на той час язичником, він зібрав Собор у 325-му році і навів порядок. Тобто він бачив, що у його державі немає порядку. Має право зібрати (усіх єпископів – «Главком») і наш Президент, адже його люди вибрали. Він же хоче, щоби у його державі, поки він президент, був порядок. Він зовсім не втручається, він просто хоче зробити краще.

На думку черкаського владики, звернення до патріарха Варфоломія є «юридично законним, коректним», і він може його підтримати. Але патріархові варто було б спочатку визнати неправомочною передачу Київської митрополії Москві в 1686 році й повернути Українську церкву під своє плече. Таким чином буде усунуто нинішню канонічну залежність УПЦ від Московського патріархату.

Як зазначив митрополит Софроній, йому відомо про спроби збирати у храмах Черкащини підписи проти автокефалії УПЦ.

– Я не розумію тих, хто складав ці папірці, я не розумію їхнє бажання. Тому у моїй єпархії ніхто такі записочки підписувати не буде, – сказав митрополит.

Митрополит не боїться того, що томос Патріарха Варфоломія про автокефалію УПЦ може її розколоти.

– Так чи інакше, незадоволені будуть, однозначно, – зазначає владика Софроній. – Але чому нам боятися розколу? Він уже є, і не один, аж три в Україні. Ну ще один буде. Але що з того? Буде ж наша церква! А як ви не хочете, то, будь ласка, організовуйте свої приходи так, як це робить Руська православна церков за кордоном, де вона має свої приходи, своїх єпископів. От і в Україні вона буде мати. А то все лякають розколом. То нехай, нехай хоч Путіну моляться... Дозвольте я ще скажу про єдину церкву. Якщо у нас таки буде одна церква, ми об’єднаємося, ми повинні канонічно, евхристично бути єдиними… Проблем буде дуже багато, але дай Бог, щоби ми були єдиними.

Митрополит Софроній постійно і відкрито виступає за канонічну автокефалію (незалежність) Української православної церкви. Він переконаний, що після анексії Криму і початку війни на сході дуже багато українців розчарувалися в Московському патріархові Кирилі. Президента РФ Володимира Путіна владика Софроній не соромиться називати "бандитом".

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