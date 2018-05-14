Патрульну поліцію Херсонщини очолив черкащанин

Про це повідомляють у патрульній поліції України.
Як зазначив Олексій Білошицький, новопризначений керівник служить у патрульній поліції від початку її створення. Він командував ротою, яка обслуговувала один із найскладніших районів Києва – Печерський.
«Упродовж цього часу Костянтин зарекомендував себе як справжній професіонал та досвідчений керівник. Вважаю, що він достойно впорається із покладеними на нього обов'язками», – наголосив перший заступник начальника Департаменту.
Новий начальник управління подякував за підтримку та довіру й наголосив, що максимальну увагу приділятиме зв’язкам із громадою, адже це єдиний спосіб зробити роботу поліції найбільш відкритою та прозорою.
«Основне завдання поліції – це забезпечення громадського порядку, аби містяни почувалися в безпеці. Докладатиму всіх зусиль, щоб виправдати довіру громадян та підлеглих. Я не розгубив свій оптимізм та віру в реформу. Зміни в країні, і в поліції зокрема, тривають. Нам ще багато треба зробити, але цей шлях ми подолаємо та досягнемо поставлених цілей», – зауважив керівник патрульної поліції Херсонської області.