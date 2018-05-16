Бондаренко ініціює капітальний ремонт 25 черкаських вулиць (ПЕРЕЛІК)

Впродовж 2019-2020 років міська влада планує капітально відремонтувати та реставрувати 25 найбільших автошляхів Черкас. Мова йде насамперед про магістральні та міські дороги з інтенсивним рухом. Деякі з них передбачається продовжити, з’єднавши з іншими вулицями.





Як, приміром, вул. Байди-Вишневецького від Хрещатика подовжити до вул. Оборонної. Або ж – збудувати дороги по вул. Корольова та Олени Теліги тощо.

Загальна протяжність кардинально оновленого дорожнього полотна складатиме близько 60 кілометрів. Загалом планується відремонтувати понад 580 тисяч квадратних метрів черкаських автошляхів.

Таку перспективу на найближчі роки окреслив міський голова Анатолій Бондаренко, ставлячи за мету – комплексно, якісно та оперативно оновити транспорту інфраструктуру нашого міста. Тож – доручив відповідним структурним підрозділам виконавчого комітету Черкаської міської ради, підготувати належну документацію.

За словами директора департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артура Савіна, на реалізацію таких амбітних планів потрібен чималий фінансовий ресурс. Нині серед можливих варіантів, окрім коштів міського бюджету, розглядається випуск муніципальних облігацій, а також – залучення кредитних грошей.

– Зараз темпи інфляції в Україні стрімко набирають обертів, тому просто не встигаємо за зростанням цін. Загалом, лише в порівнянні з минулим роком вартість робіт і матеріалів для ремонту доріг зросла на 25-30 відсотків. А якщо до цього додати підвищення розміру заробітної плати для працівників, вартість енергоносіїв, то взагалі ситуація складається досить невтішна. Оскільки через такі об’єктивні фінансові навантаження та інфляцію міська громада втрачає значні кошти з бюджету, – констатує Артур Олександрович.

А також – наводить приклад: торік, за висновками експертів, ремонт вулиці Надпільної від вул. Грушевського до вул. Можайського коштував майже 21 мільйон гривень. А от цього року через інфляцію – вже понад 27 мільйонів (зросли ціни на бітум, цемент, щебінь тощо). Тобто місто має переплачувати додатково шість мільйонів гривень. Аналогічна ситуація за оцінками фахівців, на жаль, фіксується й на інших дорогах, які планується відремонтувати.

Артур Савін нарікає, що з кожним днем інфляція та ріст цін «з’їдає» фінансовий ресурс міської громади. Тому єдиним виходом із цієї ситуації є залучення альтернативних матеріальних джерел. Варто зазначити, що випуск муніципальних облігацій або залучення кредитних коштів вартуватиме значно дешевше. Орієнтовно, 14-18 відсотків в залежності від способу фінансування.

Крім цього, за можливістю, залучатиметься й ресурс міської казни.

– Міський голова Анатолій Бондаренко націлений на комплексний підхід у вирішенні питання з капітальним ремонтом та реконструкцією доріг, доручивши здійснити моніторинг та підготувати відповідний перелік. Адже стан багатьох черкаських автошляхів наскільки незадовільний, що поточного асфальтування вже недостатньо. Загалом було визначено 25 вулиць, які потребують такого кардинального оновлення. Хоча цей перелік у результаті розгляду депутатами на сесії міської ради, може бути відкорегований. Аби швидко здійснити належний обсяг робіт і не втрачати кошти міської громади, зараз опрацьовуються можливі варіанти. Загалом мова йде про 750 мільйонів гривень. Нині департамент фінансової політики вже готує пакет необхідних документів. Адже аналіз динаміки росту проектно-кошторисної вартості ремонту доріг засвідчує доцільність залучення альтернативних джерел фінансування. У підсумку – громада Черкас отримає якісні дороги за відносно короткий проміжок часу, при цьому зекономивши гроші міської казни, - наголосив Артур Олександрович.

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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