У Черкасах висадили Алею сакур та започаткували новий культурно-мистецький проект

22 травня місто Черкаси відвідав Другий Секретар з питань культури та інформації Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі. Під час зустрічі з міським головою та його заступниками пан Секретар відзначив надзвичайну красу нашого міста, особливо в частині зелених насаджень, порівнявши його зі своїм рідним містом, яке носить титул "лісової столиці" Японії.







Фото Ігоря Волошина



Анатолій Васильович зазначив, що минулого року ми відзначали Рік Японії в Україні та 25 річницю встановлення дипломатичних стосунків між нашими державами та подякував за принципову позицію Токіо щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Міський голова висловив щиру подяку Посольству Японії в Україні за надану можливість Черкасам взяти участь у проекті "Висадження сакур". Завдяки цьому у місті з'явилася ще одна родзинка, яка символізує дружбу між японським та українським народами.

Також з ініціативи Другого Секретаря Посольства, підтриманої міським головою, буде реалізовано новий культурно-мистецький проект в сфері обміну музичними культурами України та Японії.

І вже восени цього року в Черкасах відбудеться концерт унікального японського гурту, який виконує твори в стилі електрофольку на народних інструментах.

Опісля пан Хошіно Юічі та міський голова відвідали Долину троянд, де висаджено Алею сакур. Сьогодні гості з Японії прочитають лекцію в Першій міській гімназії та ознайомлять учнів з програмами стажування в Японії.

Про це повідомляють у Черкаській міській раді.

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