У Черкасах в офісі зачинився чоловік з гранатою (доповнено)

24.05.18 року близько 18:00 надійшов виклик у поліцію, в якому йшлося про невідому особу, що має при собі 2 гранати, пістолет, ймовірно ще боєприпаси та зачинилась в одному з приміщень по вул. Хрещатик 221 у Черкасах.







На місце самостійно прибули СОГ, керівник черкаського ГУ НП Валерій Лютий, поліція особливого призначення, розрахунок ДСНС, БШМД. Також на місці присутній начальник УПП. Задіяні наряди УПП перекривають рух по вул. Хрещатик.

Про це йдеться в патрульній поліції Черкащини.

Про те, чи чутно було постріли, як поширив дехто чутки, поки невідомо. Так само поліція не говорить, чи йшла мова про заручників...

У будівлі знаходиться штаб громадської організації "ВО "Черкащани".

Є також інформація від поліції, що громадянин, який погрожує підірвати гранату, працював у цій установі водієм. Можливо, конфлікт виник на побутовому рівні. Обставини з’ясовуються.

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