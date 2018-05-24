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У Черкасах в офісі зачинився чоловік з гранатою (доповнено)

24 травня 2018, 18:49 Новини Черкас та Черкаської області
24.05.18 року близько 18:00 надійшов виклик у поліцію, в якому йшлося про невідому особу, що має при собі 2 гранати, пістолет, ймовірно ще боєприпаси та зачинилась в одному з приміщень по вул. Хрещатик 221 у Черкасах.

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На місце самостійно прибули СОГ, керівник черкаського ГУ НП Валерій Лютий, поліція особливого призначення, розрахунок ДСНС, БШМД. Також на місці присутній начальник УПП. Задіяні наряди УПП перекривають рух по вул. Хрещатик.

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Про це йдеться в патрульній поліції Черкащини.

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Про те, чи чутно було постріли, як поширив дехто чутки, поки невідомо. Так само поліція не говорить, чи йшла мова про заручників...

У будівлі знаходиться штаб громадської організації "ВО "Черкащани".

Є також інформація від поліції, що громадянин, який погрожує підірвати гранату, працював у цій установі водієм. Можливо, конфлікт виник на побутовому рівні. Обставини з’ясовуються.

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Коментарі  

 
0 #4 фахівець 24.05.2018 19:22
буде штурм?
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-1 #3 Благодєнствіє 24.05.2018 19:09
Скільки ще зброї вільно гуляє в Черкасах і звідки вона? Напевне, атошники позавозили?
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+2 #2 Петро 24.05.2018 19:03
а де зараз, до речі, радік сидить?
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+2 #1 Шарафутдінов Еркін. 24.05.2018 18:52
Зачинився? То хай сидить собі там. Вийде колись, тоді і взяти можна.
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