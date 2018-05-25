У Шполі психічнохворий батько викрав трирічного сина

Три дні посилено наряд Шполянського відділення поліції здійснював пошук трьохрічного хлопчика із Василькова, якого викрав рідний батько і повіз автомобілем у невідомому напрямку, пише "Про все".







Як повідомив в.о. начальника Шполянського відділення поліції Вадим Різник, дитина була викрадена у матері 17 травня о 16.00.

— Я особисто брав участь у розшуках, — розповів Вадим Олексійович. — Довелося зв’язуватися і наполегливо просити колег у різних містах, аби посилили пильність і затримали неврівноваженого батька дитини. Так, «орієнтирка» розповсюдилася і чоловік, спочатку запримічений в Одесі й Миколаєві, був затриманий на поліцейському блок-посту Херсона. Як з’ясувалося, він має проблеми із психічним здоров’ям і зараз перебуває на лікуванні у психдиспансері.

Відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення малолітньої дитини, але в зв’язку з хворобою, скоріш за все чоловік буде покараний примусовим лікуванням.

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