За тиждень на автодорогах державного значення області ліквідовано майже 8 тис. кв. м деформацій та пошкоджень

На автомобільних дорогах державного значення в Черкаській області тривають роботи з експлуатаційного утримання доріг.











На замовлення Служби автомобільних доріг у Черкаській області підрядним підприємством ДП «Черкаський облавтодор» з 17 по 24 травня, було ліквідовано майже 8 тис. кв. м деформацій та пошкоджень на автодорогах загального користування державного значення у Черкаській області.

Упродовж минулого тижня роботи з ліквідації ямковості проходили на автодорогах М-05 Київ-Одеса, М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-02 /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь, Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка, Р-09 Миронівка-Канів, Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук, Р-64 Ківшовата-Шушківка-Лисянка-Моринці-Шевченкове-Тарасівка-/Н-16/ та Р-71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижавка-/М-05/.

Також протягом тижня філіями ДП «Черкаський облавтодор» виконувались роботи з експлуатаційного утримання автодоріг загального користування державного значення. Зокрема, проводилися роботи зі встановлення нових та заміні старих дорожніх знаків, обкошування узбіч, ремонт транспортного бар’єрного огородження, фарбування бар’єрного та перильного огородження, прибирання від сміття та бруду проїзної частини автодоріг, прибирання нанесеного ґрунту під бортовим каменем і т.д.

Ремонтні роботи продовжуються й надалі за сприятливих погодних умов.

Загалом з початку року було ліквідовано майже 75 тис. кв. м деформацій асфальтобетонного покриття на дорогах загального користування державного значення у Черкаській області

Служба автомобільних доріг у Черкаській області звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей під час проведення ремонтних робіт. А також закликає водіїв бути пильними та максимально уважними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, звертати увагу на попереджувальні знаки.

Прес-служба САД у Черкаській області.

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