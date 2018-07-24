Мати і 4-річний хлопчик загинули у ДТП в Черкасах (ОНОВЛЕНО)

Як повідомили в патрульній поліції Черкащини, автомобіль "BMW" в'їхав у "Fiat", через що останній відкинуло на пішохідний перехід, по якому саме переходили жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.
Із місця події водій "BMW" утік, тож хто в момент аварії перебував за кермом, невідомо. Поліція на місці пасажира знайшла чоловіка із явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місці водія не було нікого.
Автомобіль "BMW" із харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.
Так, так, це повний жах, а ще як згадаю що 15 років шукали жінку нині покійного депутата обласної ради (яку він сам і "опрєдєліл"),то є всі шанси у влади не знайти правопорушника ДТП, а в правопорушника є всі шанси стати депутатом обласної чи верховної ради (в цій країні) чи заступником мера, і також шукати самого себе років так з 20-ть...Система працює на злодіїв, і ім в цій системі доволі добре...
Если была бы "Голубая стрела", изолировала бы она на час пассажиров БМВ, а еще через пару часов полиция нашла бы водителя повешенным и с покаянной запиской. Точно так бы водитель "мэрса" сотворивший ДТП с "сердечным" приступом около Дома Связи в течении часа переписал все имущество семье пострадавшего. А так....
Якщо це знову зійде з рук черговому покидьку, який знехтував законом і правилами моралі, та вмазаний сів за кермо, то влада сама собі дасть оцінку.
Ті брудні гроші, які, не дай Бог візьме корупціонер-взятончик, зіпсують йому, та що найгірше, його дітям та внукам карму. А карма помилок не пробачає...
Перебував в розшуку, то це вже очевидно, що шукали так, щоб не знайти. То можливо ще чиясь вина є в цьому ДТП.