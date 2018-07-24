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Мати і 4-річний хлопчик загинули у ДТП в Черкасах (ОНОВЛЕНО)

24 липня 2018, 18:13 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
У Черкасах на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського сталася ДТП, внаслідок якої загинули жінка і її 4-річний син.

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Як повідомили в патрульній поліції Черкащини, автомобіль "BMW" в'їхав у "Fiat", через що останній відкинуло на пішохідний перехід, по якому саме переходили жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.

Із місця події водій "BMW" утік, тож хто в момент аварії перебував за кермом, невідомо. Поліція на місці пасажира знайшла чоловіка із явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місці водія не було нікого.

Автомобіль "BMW" із харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.

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Коментарі  

 
+4 #9 Заслуженный пользователь 25.07.2018 13:15
Да уж эта машина в руках неопытного наездника превращается в страшное оружие и ошибок не прощает....
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+10 #8 Ван Гог 25.07.2018 11:05
Цитую Лютий:
При таких обставинах влада міста має просто із-під землі дістати того виродка та показово покарати, призначивши найвищу міру...
Якщо це знову зійде з рук черговому покидьку, який знехтував законом і правилами моралі, та вмазаний сів за кермо, то влада сама собі дасть оцінку.
Ті брудні гроші, які, не дай Бог візьме корупціонер-взятончик, зіпсують йому, та що найгірше, його дітям та внукам карму. А карма помилок не пробачає...

Так, так, це повний жах, а ще як згадаю що 15 років шукали жінку нині покійного депутата обласної ради (яку він сам і "опрєдєліл"),то є всі шанси у влади не знайти правопорушника ДТП, а в правопорушника є всі шанси стати депутатом обласної чи верховної ради (в цій країні) чи заступником мера, і також шукати самого себе років так з 20-ть...Система працює на злодіїв, і ім в цій системі доволі добре...
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+23 #7 Знаю 25.07.2018 08:45
Оця "пьянь" прямо чи опосередковано відноситься до влади, або кришується нею, тому за цю трагедію, має нести відповідальніст ь і влада. Чому мовчить Лютий, вони шукали, кого і як ви шукали? Чи це не було суспільно небезпечним? Чому мовчить Національний Корпус, чи тоді як призначали Лютого вони чимсь були не задоволені, а тепер, коли їм дозволяють творить безчинство і самі його творять, тепер все влаштовує? Ніхто з нас не знає, хто саме і в чому, буде наступною жертвою, тому потрібно протидіяти цьому безладу, всим і зараз, бо завтра можить буть пізно.
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+12 #6 Реаліст 25.07.2018 08:23
Шановні дописувачі! Розумію Ваше обурення і відчай рідних і близьких загиблих! Але давайте реально дивитись на реалії життя... Скільки вже було схожих ДТП... Шановна В.Артюх, дуже шановна Л.Савченко... Гроші вирішують все... Що буде цього разу - побачимо (сказав сліпий глухому).
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+18 #5 Явь 24.07.2018 22:58
Все кончится пшиком. Вот увидите.
Если была бы "Голубая стрела", изолировала бы она на час пассажиров БМВ, а еще через пару часов полиция нашла бы водителя повешенным и с покаянной запиской. Точно так бы водитель "мэрса" сотворивший ДТП с "сердечным" приступом около Дома Связи в течении часа переписал все имущество семье пострадавшего. А так....
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+10 #4 Микола 24.07.2018 22:51
П'янь 100%, бувби не п'янь не тікавби, але такий приклад подає влада,- то гроші не його,то він вчора заболів,то...!
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+40 #3 Лютий 24.07.2018 19:57
При таких обставинах влада міста має просто із-під землі дістати того виродка та показово покарати, призначивши найвищу міру...
Якщо це знову зійде з рук черговому покидьку, який знехтував законом і правилами моралі, та вмазаний сів за кермо, то влада сама собі дасть оцінку.
Ті брудні гроші, які, не дай Бог візьме корупціонер-взятончик, зіпсують йому, та що найгірше, його дітям та внукам карму. А карма помилок не пробачає...
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+56 #2 ХХ 24.07.2018 19:06
Не кожен смертний дозволяє собі в нетверезему стані керувать автомобілем, це та мразь, яка є джерелом всих бід, тому не просто їх потрібно наказувать, а казнить.
Перебував в розшуку, то це вже очевидно, що шукали так, щоб не знайти. То можливо ще чиясь вина є в цьому ДТП.
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+53 #1 Пошливы 24.07.2018 18:46
Как уже достала пьянь за рулем...
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