Мати і 4-річний хлопчик загинули у ДТП в Черкасах (ОНОВЛЕНО)

У Черкасах на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського сталася ДТП, внаслідок якої загинули жінка і її 4-річний син.



Як повідомили в патрульній поліції Черкащини, автомобіль "BMW" в'їхав у "Fiat", через що останній відкинуло на пішохідний перехід, по якому саме переходили жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.

Із місця події водій "BMW" утік, тож хто в момент аварії перебував за кермом, невідомо. Поліція на місці пасажира знайшла чоловіка із явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місці водія не було нікого.

Автомобіль "BMW" із харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.

реклама