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У центрі Черкас пролунав «вибух» – бульвар Шевченка оточено поліцією (ДОДАНО ВІДЕО)

26 липня 2018, 15:36 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
Сьогодні в Черкасах біля магазину "Моллі" в Черкасах, що на бульварі Шевченка, свідки почули голосний звук, схожий на вибух. Квартал було оточено співробітниками поліції.

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За свідченням очевидців, квартал від Пастерівської до Гуржіївської евакуюють з вулиці. На місці працюють кінологи з собаками та вибухотехніки, пише «Про все».

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Біля магазину “Моллі” в центрі Черкас виявили підозрілу валізу. Свідки потелефонували в поліцію, аби правоохоронці перевірили її вміст.

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Як повідомив сайту “ІнфоМІСТ” речник ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко, після огляду предмета підірвали “закладку”, аби побачити вміст валізи. Зрештою вона виявилась порожньою.

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Відео Валерія Мироненка

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Коментарі  

 
0 #2 Толя бампер 27.07.2018 18:55
Цитую Cобака с кинологом:
Ну приходила я со своим личным кинологом. А он лыко не вяжет. Еле дотащила обратно.

Тебя вчера собака родила походу)
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-4 #1 Cобака с кинологом 26.07.2018 16:14
Ну приходила я со своим личным кинологом. А он лыко не вяжет. Еле дотащила обратно.
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