У центрі Черкас пролунав «вибух» – бульвар Шевченка оточено поліцією (ДОДАНО ВІДЕО)

Сьогодні в Черкасах біля магазину "Моллі" в Черкасах, що на бульварі Шевченка, свідки почули голосний звук, схожий на вибух. Квартал було оточено співробітниками поліції.

За свідченням очевидців, квартал від Пастерівської до Гуржіївської евакуюють з вулиці. На місці працюють кінологи з собаками та вибухотехніки, пише «Про все».

Біля магазину “Моллі” в центрі Черкас виявили підозрілу валізу. Свідки потелефонували в поліцію, аби правоохоронці перевірили її вміст.

Як повідомив сайту “ІнфоМІСТ” речник ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко, після огляду предмета підірвали “закладку”, аби побачити вміст валізи. Зрештою вона виявилась порожньою.

Відео Валерія Мироненка

реклама