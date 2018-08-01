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«Збій графіка», - Бондаренко пояснив, чому в Черкасах знову не вивозять сміття

01 серпня 2018, 11:03 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини

У підприємства-підрядника, який займається вивезенням сміття у Черкасах, проблеми з технікою і тому сміттєвози не встигають швидко прибирати відходи.

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Так пояснив міський голова Анатолій Бондаренко причину чергового „сміттєвого колапсу”, який назріває в обласному центрі.

„У підрядника "Умвельт" стався збій графіку, тому він не встигає із вивезенням. Причини - підприємство не в змозі справитися із заявкою на місяць через відсутність коштів на ремонт автомобілів та придбання нових”, - написав у своєму фейсбуку Анатолій Бондаренко.

За його словами, нині по Черкасам працює 7 одиниць техніки.

„Але цього замало, аби оперативно вивозити все сміття. Саме через це в окремих районах Черкас виникли проблеми, - додав міський голова. - Зараз оперативно шукаємо шляхи вирішення непростої ситуації. Перепрошую у містян за незручності. Сподіваюся на розуміння”.

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Коментарі  

 
+2 #7 иван 01.08.2018 12:03
Господин мер никак не отойдет от грузинского вина!!
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+4 #6 ДЖЕКО 01.08.2018 12:00
Пригадую картину, коли цієї зими по місту поряд із переповненими баками лежали здоровенні купи сміття. Тоді мер теж говорив про "UMWELT". Пів року пройшло, баки переповненні , а мер все про "UMWELT" розповідає.
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+3 #5 Жеребець! 01.08.2018 11:54
Ну звичайно на відкатах повигравали тендера само собою собі положили в карман хорошу суму а тепер, ой розумієте Лагідні Охайні ХлопИ тут транспорт поламався ну ви ж розумієте. Ганьба, кляті корупціонери і хапуги Ваше місце у місцях позбавлення волі а все майно описати і конфіскувати і так с кожним, потрібно чітко усвідомлювати що влада для ГРОМАДЯН КРАЇНИ а не навпаки! :roll:
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+3 #4 Реал-Черкаси 01.08.2018 11:53
То це ж ви вибрали таке підприємство-підрядника... Ми сплачуємо податки, а ви чудите!
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0 #3 Андрій 01.08.2018 11:43
Цитую Микола:
Задавив приватника откатами і перепросив місян.
Скільки ще це буде продовжуваться????

не мели дурні, Миколка. Того приватника Одарич привів, і тепер його стара каманда всими силами намагається зтворити колапс в місті.
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+7 #2 Микола 01.08.2018 11:15
Задавив приватника откатами і перепросив місян.
Скільки ще це буде продовжуваться????
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+6 #1 Опс 01.08.2018 11:08
Не перепрошуй а постій хоч поряд зі смердючою кучою з годинку... і дітей з дружиною рядом постав... тоді бистренько найдеш як рішити цю проблему.
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