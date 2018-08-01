«Збій графіка», - Бондаренко пояснив, чому в Черкасах знову не вивозять сміття

У підприємства-підрядника, який займається вивезенням сміття у Черкасах, проблеми з технікою і тому сміттєвози не встигають швидко прибирати відходи.





Так пояснив міський голова Анатолій Бондаренко причину чергового „сміттєвого колапсу”, який назріває в обласному центрі.

„У підрядника "Умвельт" стався збій графіку, тому він не встигає із вивезенням. Причини - підприємство не в змозі справитися із заявкою на місяць через відсутність коштів на ремонт автомобілів та придбання нових”, - написав у своєму фейсбуку Анатолій Бондаренко.

За його словами, нині по Черкасам працює 7 одиниць техніки.

„Але цього замало, аби оперативно вивозити все сміття. Саме через це в окремих районах Черкас виникли проблеми, - додав міський голова. - Зараз оперативно шукаємо шляхи вирішення непростої ситуації. Перепрошую у містян за незручності. Сподіваюся на розуміння”.

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