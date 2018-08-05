Нові черкаські вантажівки підвищеної прохідності передано армії

Чергова партія вантажівок підвищеної прохідності «Богдан 6317» відправилася до військ. Черкаський завод компанії «Богдан Моторс» передав машини представникам Міністерства оборони України у рамках виконання державного оборонного замовлення. Цього року «Богдан» планує передати понад 200 одиниць такої техніки.

Про це інформує прес-служба корпорації «Богдан».

За її даними, загалом лінійка вантажівок «Богдан 6317» отримала позитивні відгуки експлуатантів. Як зазначив підполковник Володимир Кучеренко, начальник групи 1347 військового представництва Міністерства оборони України, наразі у військових є потреба у таких багатоцільових вантажівках. Нова якісна техніка на фронті заміщує собою стару радянську.

«Богдан 6317» – сучасний багатоцільовий автомобіль, обладнаний потужним шестициліндровим дизельним двигуном з турбонаддувом Weichai Power, робочий об’єм якого становить 9,7 л, а потужність — 380 к.с. Використання цих двигунів дозволило українським автовиробникам значно покращити динамічні та експлуатаційні характеристики автомобілів, а також відмовитися від складових російського виробництва.

Вантажівка здатна розвивати швидкість до 85 км/год з вантажем в 11 тон і має запас ходу у 1447 км. Автомобіль може перевозити 50 осіб в обладнаному кузові, буксирувати транспортні причепи дорогами всіх категорій з твердим та ґрунтовим покриттям, а також бездоріжжі. На кожну машину надається 10-річна гарантія від виробника.

«Богдан 6317» поступово замінить «Урал-375», «Урал-4320», «ЗіЛ-131» та військові модифікації КАМАЗ-ів, які були спроектовані ще у 60-70-х роках минулого століття і випускалися тривалий час. Виробництво переважної більшості радянських військових автомобілів (окрім автомобілів КРАЗ) залишилося на території Росії. Тож забезпечити українське військо сучасною автомобільною технікою повинен саме вітчизняний виробник.

Раніше військовими було проведено визначальні відомчі випробування автомобіля «Богдан 63172». І за їх результатами нова модифікація автомобіля «підтвердила належний технічний рівень підготовки автомобіля, який забезпечує виконання покладених на нього завдань». Отже цей триосний повнопривідний автомобіль було рекомендовано «допустити до експлуатації в Збройних Силах України в особливий період».

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