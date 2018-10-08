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Біля мерії Черкас підняли олімпійський прапор (ФОТО)

08 жовтня 2018, 10:40 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Прапор Національного олімпійського комітету замайорів біля Черкаської міської ради. Його 8 жовтня підняли з нагоди початку ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які триватимуть із 6 до 18 жовтня в Буенос-Айресі.

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Юнацька збірна України вже прибула до Аргентини, повідомляє «Про головне». Серед спортсменів і троє черкащан: Назар Чепурний, Іван Тищенко та Анастасія Деркач. Олімпійський прапор у Черкасах підняли з метою привернення ще більшої уваги громадськості до цих світових змагань.

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Участь у церемонії взяли голова НОК у Черкаській області Андрій Більда, голова обласного управління молоді та спорту Максим Зеленський, заступник міського голови Ігор Коломоєць.

Урочисту церемонію підняття прапора провели Срібний призер Олімпійських ігор Олександр Мотузенко та Дворазовий чемпіон світу Олександр Феденко.

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Коментарі  

 
+1 #2 ЮЗР 08.10.2018 15:38
На старт выходит мерия :lol: Представляем список олимпийцев:Бонд аренко,Радуцкий ,Карась,Дисконт и Зьибло!!! Забег проходит по бул.Шевченка и Финишь в Прокуратуре 8)
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+1 #1 Балаболоболіст 08.10.2018 12:15
Олімпійські ігри розпочалися 6 жовтня, а прапор вчепили тільки 8 жовтня - що ж таке?
А,ну да - вихідні були - черкаським "спортсменам" ліньки було дійти до флагштока. :lol:
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