Прокуратура – це філія БПП, – в Черкасах проходить мітинг (ВІДЕО)

На заході присутні пару сотень громадян.
Над натовпом майорять прапори «Свободи», «Батьківщини» і Нацкорпусу.
Люди кричать: «Овчаренку ганьба!».
Соратники мера критикують прокурора за те, що той критикує Бондаренка, тим самим нівелюючи вибір черкащан, які свого часу обрали мера.
Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар каже, що прокуратура нині – це філіал БПП.
Депутат обласної ради Михайло Мушієк зауважує, що треба на сесії розглянути питання звернення до вищих органів з проханням зміни прокурора області.
Присутні також викликають прокурора до громади.