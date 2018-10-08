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Прокуратура – це філія БПП, – в Черкасах проходить мітинг (ВІДЕО)

08 жовтня 2018, 12:21 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Соратники мера Черкас та азовці зібралися під прокуратурою Черкаської області, щоб висловити незадоволення діями прокуратури, а конкретно прокурором області Сергієм Овчаренком.
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На заході присутні пару сотень громадян.

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Азовці принесли мішок кукурудзи з поля, яке вони захищали на Жашківщині від рейдерства. Кукурудзу хочуть передати прокурору.
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Над натовпом майорять прапори «Свободи», «Батьківщини» і Нацкорпусу.

Люди кричать: «Овчаренку ганьба!».

Соратники мера критикують прокурора за те, що той критикує Бондаренка, тим самим нівелюючи вибір черкащан, які свого часу обрали мера.

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Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар каже, що прокуратура нині – це філіал БПП.

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Депутат обласної ради Михайло Мушієк зауважує, що треба на сесії розглянути питання звернення до вищих органів з проханням зміни прокурора області.

Присутні також викликають прокурора до громади.

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