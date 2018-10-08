Прокуратура – це філія БПП, – в Черкасах проходить мітинг (ВІДЕО)

Соратники мера Черкас та азовці зібралися під прокуратурою Черкаської області, щоб висловити незадоволення діями прокуратури, а конкретно прокурором області Сергієм Овчаренком.

На заході присутні пару сотень громадян.

Азовці принесли мішок кукурудзи з поля, яке вони захищали на Жашківщині від рейдерства. Кукурудзу хочуть передати прокурору.

Над натовпом майорять прапори «Свободи», «Батьківщини» і Нацкорпусу.

Люди кричать: «Овчаренку ганьба!».

Соратники мера критикують прокурора за те, що той критикує Бондаренка, тим самим нівелюючи вибір черкащан, які свого часу обрали мера.

Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар каже, що прокуратура нині – це філіал БПП.

Депутат обласної ради Михайло Мушієк зауважує, що треба на сесії розглянути питання звернення до вищих органів з проханням зміни прокурора області.

Присутні також викликають прокурора до громади.