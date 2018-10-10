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Радуцький запропонував, як вийти з ситуації, що виникла після «канівської сесії»

10 жовтня 2018, 10:55 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Депутат Черкаської міськради, представник БПП «Солідарність» Олександр Радуцький разом зі своїми колегами Олександром Згібловим (Партія вільних демократів) і Русланом Зорею («Громадянська позиція») щойно під час конференції  запропонували свій спосіб виходу із ситуації, що виникла внаслідок рішень «канівської» сесії міськради від 22 серпня.

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На їхню думку, виконком за ініціативи секретаря міськради Ярослава Нищика може запропонувати зміни до рішень «канівської» сесії. Ці зміни потім може бути затверджено на новій законній сесії. Таким чином місто зможе освоїти державну субвенцію, що зараз неможливо через рішення суду.

– А зміни до тих рішень необхідні, адже збільшення розхідної частини бюджету, прийняте в Каневі, не має під собою підґрунтя в дохідній частині. КП «Черкасиінвестбуд» не забезпечив продажу землі, через що місто не зможе отримати 96 млн гривень. Про це попереджала керівник фінансового департаменту Наталія Джуган, – сказав Радуцький.

Олександр Романович наголосив, що згоден розділити кримінальні і бюджетні питання, пов’язані з «канівською» сесією. Якщо на продовженні кримінального провадження щодо міського голови Анатолія Бондаренка він наполягатиме, то бюджетну проблему можна розв’язати запропонованим способом.

14 депутатів із опозиційних до Анатолія Бондаренка фракцій відбирали підписи щодо проведення бюджетної сесії міськради. Вони не довіряють обіцянкам секретаря міськради Ярослава Нищика провести таку сесію у четвер. На їхню думку, часу для підготовки до такої сесії дуже мало і її може бути присвячено хіба що узаконенню рішень «канівської» сесії.

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Коментарі  

 
-1 #4 Реаліст 10.10.2018 15:51
Цитую Каааа:
Трое оторванных от кормушки мечтают к ней вернуться

З них трьох тільки Радуцького "відірвали від кормушки" секретарства. Зоря - приватний підприємець, який, як і раніше, працює сам на себе. А Згіблов - директор підприємства, з якого його тільки Бродський може погнать. Усі - депутати міськради...
То про яку ти там "кормушку" розказуєш, "знаток"?!!
Друге діло, що вони хочуть прогнати Тоху від корита тільки для того, щоб самим з нього посьорбать - то це правда :-)
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+1 #3 Каааа 10.10.2018 14:07
Трое оторванных от кормушки мечтают к ней вернуться
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+9 #2 петюня 10.10.2018 11:30
Та йдіть ви...болтуни.
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+17 #1 Толя 10.10.2018 11:26
У вас лица скучные... вам денег никто не даст(
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