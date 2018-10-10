Радуцький запропонував, як вийти з ситуації, що виникла після «канівської сесії»

Депутат Черкаської міськради, представник БПП «Солідарність» Олександр Радуцький разом зі своїми колегами Олександром Згібловим (Партія вільних демократів) і Русланом Зорею («Громадянська позиція») щойно під час конференції запропонували свій спосіб виходу із ситуації, що виникла внаслідок рішень «канівської» сесії міськради від 22 серпня.

На їхню думку, виконком за ініціативи секретаря міськради Ярослава Нищика може запропонувати зміни до рішень «канівської» сесії. Ці зміни потім може бути затверджено на новій законній сесії. Таким чином місто зможе освоїти державну субвенцію, що зараз неможливо через рішення суду.

– А зміни до тих рішень необхідні, адже збільшення розхідної частини бюджету, прийняте в Каневі, не має під собою підґрунтя в дохідній частині. КП «Черкасиінвестбуд» не забезпечив продажу землі, через що місто не зможе отримати 96 млн гривень. Про це попереджала керівник фінансового департаменту Наталія Джуган, – сказав Радуцький.

Олександр Романович наголосив, що згоден розділити кримінальні і бюджетні питання, пов’язані з «канівською» сесією. Якщо на продовженні кримінального провадження щодо міського голови Анатолія Бондаренка він наполягатиме, то бюджетну проблему можна розв’язати запропонованим способом.

14 депутатів із опозиційних до Анатолія Бондаренка фракцій відбирали підписи щодо проведення бюджетної сесії міськради. Вони не довіряють обіцянкам секретаря міськради Ярослава Нищика провести таку сесію у четвер. На їхню думку, часу для підготовки до такої сесії дуже мало і її може бути присвячено хіба що узаконенню рішень «канівської» сесії.

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