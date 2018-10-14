В ОДА напрацьовували шляхи вирішення проблеми дефіциту заробітної плати бюджетникам

В обласній адміністрації вирішували проблему дефіциту заробітної плати працівникам бюджетної сфери. В установі упродовж двох днів проходили засідання робочої групи за участі представників відповідних регіонів області щодо незабезпеченості видатків по фонду оплати праці нинішнього року.

Зауважимо, відповідну робочу групу, що очолює в області перший заступник голови ОДА Віталій Коваль, попередньо створили, як і скрізь по Україні, за дорученням Віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка. До складу неї входять фахівці фінансового управління, галузі освіти, медицини, казначейської служби.

На Черкащині поміж проблемних: міста Ватутіне, Канів, Сміла, Умань, Городищенський, Тальнівський райони, Кам’янська й Ротмистрівська об’єднані громади. Делегації від них прибули до обласного центру та спільно з першим заступником і представниками профільних структур ОДА напрацьовували шляхи вирішення проблеми.

– Основна причина дефіциту – відсутність в окремих районах, містах та громадах системної роботи над упередженням дефіциту, зокрема в частині оптимізації витрат на заклади, – зауважив Віталій Коваль, під головуванням якого проходили засідання в обласній адміністрації. – Органи місцевого самоврядування, отримавши широкі повноваження і відповідні бюджетні ресурси, мають усвідомлювати свою відповідальність. Я нагадаю, регіони були завчасно попереджені про можливість виникнення наприкінці року такої проблеми. Відтак потрібно шукати додаткові джерела надходження до місцевих бюджетів, а також раціонально використовувати наявний фінансовий ресурс.

Зауважимо, за результатами перевірки рішень про місцеві бюджети на 2018 рік, усім головам райдержадміністрацій, ОТГ, міським головам, де прораховувався бюджетний дефіцит, були спрямовані попередження про порушення бюджетного законодавства з вимогою негайно вжити заходів для виплати зарплатні працівникам бюджетної сфери. Окрім цього, на початку року облдержадміністрація направила лист місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про необхідність першочергового спрямування додаткового фінансового ресурсу на покриття дефіциту у зазначених видатках.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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