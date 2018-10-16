У Корсуні Держгеокадастр видав документи на землю 80 атовцям (ФОТО)

80 атовців із Корсунщини отримали у День захисника Вітчизни документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки загальною площею близько 160 га.

– Хочу щиро подякувати тим людям, які провели нас через усі юридичні лабіринти законодавства та надали можливість у стислий термін подолати всі перешкоди бюрократичної машини, – сказав голова громадської організації ветеранів АТО Корсунщини Іван Журавльов. – Нині Головне управління Держгеокадастру Черкащини передає право розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення місцевим громадам. На жаль, у подальшому Держгеокадастр зможе надавати нам лише консультативну підтримку. Чому «на жаль»? Тому що завдяки підтримці в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олександра Колотіліна, начальника Головного управління Держгеокадастру Ольги Залоги 80 наших побратимів у стислий термін мають можливість отримати документи про право власності на земельні ділянки.

Іван Журавльов також висловив щиру подяку проектній організації (Черкаській регіональній філії Центру ДЗК на чолі з Юрієм Підгайним), керівництву Корсунь-Шевченківського району, відділам державної реєстрації Корсунь-Шевченківської РДА та міськради, працівникам ЦНАПу, головам сільрад.

– Ця команда не словом, а ділом довела, що проблемою атовців повинні займатися фахівці своєї справи, а не політики, – наголосив Іван Журавльов.

Усім, хто допоміг атовцям у якнайкоротший термін отримати земельні ділянки, їхня громадська організація вручила подяки. А Ольгу Залогу та Юрія Підгайного очільник спілки ветеранів АТО нагородив орденом «За розбудову України».

– За 4 місяці було розроблено і затверджено близько 80 проектів для наших атовців. Це вказує на те, що в Головному управлінні Держгеокадастру працюють справжні фахівці, – зазначив у коментарі журналістам учасник війни на сході України Олег Фурман. – Питання розглядалися вчасно, і до моменту передачі повноважень громадам управління доклало максимум зусиль, щоб атовці отримали свої земельні ділянки. Коли я у 2016 році звільнився з армії й став членом спілки, нагромадилося близько 180 заяв на отримання земельних ділянок. Їх виділяли дуже повільно. За півтора року було виконано і затверджено близько 10 проектів. «Поїзд рушив» тільки коли за справу взялася Ольга Залога.

Сама Ольга Володимирівна в коментарі журналістам висловила задоволення тим, що атовці отримують те, на що мають право по юридичних і людських законах.

– Хочу наголосити, що Держгеокадастр робитиме все, щоб учасники бойових дій отримали всі земельні ділянки, які їм мають належати по праву, – пообіцяла Ольга Залога.

Наразі в області 6 001 особа з числа військовослужбовців, правоохоронців і членів їхніх родин уже отримали у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності земельні ділянки загальною площею 10 355,30 га, з них:

- 672 накази на загальну площу 79,02 га – для ведення індивідуального садівництва;

- 5 329 наказів на загальну площу 10 276,28 га – для ведення особистого селянського господарства.

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