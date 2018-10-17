Китайці вирішили підтримати черкаську освіту

Черкаська загальноосвітня санітарна школа-інтернат отримала кошти на поліпшення матеріально-технічної бази. Мільйон гривень на це спрямує Китайська народна республіка. Такий подарунок зробив школі Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей. Він днями у межах робочої поїздки відвідав цей освітній заклад.



Єдина в області Черкаська санаторна школа-інтернат має понад півстолітню історію. Тут нині поєднують навчання з лікувальною терапією 555 дітей з Черкас та області, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Масажі, електро-, тепло- та водолікування – це не повний перелік тих послуг, які окрім навчання, тут отримують діти. Для цього створені усі умови, функціонує басейн та гуртожиток.

– Черкаська санаторна школа-інтернат – один з семи діючих в Україні навчальних закладів такого спрямування, – каже заступник очільника області Сергій Овчаренко. – Діти, окрім навчання, залучені до позашкільної роботи у понад десяти гуртках. Тут одна з найсильніших команд з робототехніки. Вони власними силами розробили мобільний додаток з пошуку чистої питної води. Розуміємо, що без належної сучасної освіти у майбутньому не матимемо належного економічного зростання у майбутнього. Тож розвиток освітньої галузі – серед пріоритетів обласної влади й зокрема керівника ОДА Юрія Ткаченка.

Китай не вперше допомагає освітнім закладам Черкащини. Торік навчальний заклад отримав 14 сучасник потужних комп’ютерів з понад 200 наданих КНР для Черкаської області. Цього ж спрямує 1 мільйон гривень на поліпшення матеріально-технічної бази школи-інтернату, наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей.

– Відомий китайський філософ казав, якщо молодь країни розумна, то й країна буде розумна, якщо сильна, то й країна буде сильною, – зазначив пан Посол. – Цього разу хотів би подарувати мільйон гривень на покращення умов цієї школи. Мільйон – це той ліміт,який можемо спрямувати зараз. Навчальний заклад може підготувати перелік речей, які потрібні та передати у посольство КНР в Україні. Зичу дітям гарно й старанно вчитися, аби в майбутньому вони стали тою силою, яка зближуватиме наші два народи.

Відзначимо, пан Посол Ду Вей завітав на Черкащину, аби відвідати батьківщину китайського народного героя – льотчика родом з села Черепин Корсунь-Шевченківського району Григорія Кожушенка. Нині минають 79 роковини з дня загибелі українського військового у китайсько-японській війні.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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