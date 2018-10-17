На Сумгаїтській сталася ДТП, є постраждалі

ДТП за участю автомобіля "ВАЗ-2106" та "Шевроле" сталася сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Сумгаїтській у Черкасах.







Про це повідомила речниця Управління патрульної поліції у Черкаській області Зоя Вовк, пише «Про все»



Внаслідок ДТП було госпіталізовано пасажирку ВАЗ-2106, ще четверо пасажирів, серед яких - неповнолітній хлопчик, не постраждали. Водій відмовився від госпіталізації на місці, але має подряпини на обличчі. Він розповів, що вони з родиною їхали з похорон.

Не постраждав і водій автомобіля "Шевроле". Наразі учасники ДТП на місці аварії чекають на слідчо-оперативну групу, яка встановить деталі та причини ДТП. Патрульні забезпечують охорону місця події та регулювання дорожнього руху.

Попереджаємо, що вулицею Сумгаїтською, в напрямку Черкаської дамби рух приускладнено через оформлення ДТП з постраждалими.

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