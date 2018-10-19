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Черкаси прощаються з героєм (ФОТО, ВІДЕО)

19 жовтня 2018, 11:46 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Сьогодні об 11.30 на Соборній площі міста розпочалося прощання з бійцем Антоном Моспаном. На заході присутні атовці, родичі загиблого, представники влади. Чимало черкащан прийшло провести в останню путь героя.

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Нині проходить молебень у пам’ять бійця.

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Нагадаємо, 15 жовтня 2018 року обірвалося життя черкащанина Антона Моспана, який загинув поблизу села Кримське Луганської області від кульового поранення в голову.

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Хлопець родом із Черкас, 1991 року народження, випускник Автодорожнього ліцею, був бійцем 10-ої гірсько-стрілецької бригади.

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У зв'язку з цим в місті оголошено траур.

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