Стали відомі подробиці отруєння чадним газом сім'ї на Черкащині

У Смілі Черкаської області сталася жахлива трагедія. Від чадного газу загинули дві дівчинки 3 і 11 років, а також 58-річний чоловік. Причиною НП попередньо стала неправильна експлуатація пічного опалення.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Приватний будинок в центрі міста. Саме тут, на тихій вуличці Генерала Дерев'янка стався нещасний випадок, який шокував жителів міста.

Як стало відомо, чоловік з дітьми знаходився вдома, в той час як мати дівчаток, Юлія, була на роботі. Коли жінка в шостій ранку повернулася додому, то виявила, що двері замкнені і їх ніхто не відчиняє. Запідозривши недобре, Юлія вибила двері і вбігла всередину.

В будинку жінка побачила страшну картину: її молодша дочка Настя і співмешканець Сергій не дихали. Жива була тільки старша дочка Вероніка. Дівчинка була терміново доставлена в Смілянську центральну міську лікарню, а звідти маленького пацієнта перевезли в Черкаську обласну лікарню.

Лікарі робили все можливе, щоб врятувати дитині життя, але увечері 17 жовтня дівчинка померла.

"Ми дуже сподівалися, що Вероніку врятують. Але лікарі сказали, що пішло ускладнення, температура піднялася до 42 градусів, серце билося понад 170 ударів в хвилину. Медики нічого не змогли зробити", - розповіла нашим журналістам друг сім'ї Олександра.

За попередньою інформацією, господар будинку перед сном забув відключити опалення, при цьому перекрив заслінку в димоході.

Також в ході розслідування з'ясувалося, що чоловік раніше переобладнав піч під газове опалення, самовільно підключившись до труби, що живила газову плиту.

За словами Олександри - 31-річна Юлія та 58-річний Сергій приділяли належну увагу вихованню дітей.

"Це була зразкова сім'я. Не було такого, щоб хтось пив ... Те, що сталося - це нещасний випадок", - розповіла дівчина.

Сусіди розповіли нашим журналістам, що загиблі сестрички дуже дружили одна з одною.

"Вероніка доглядала за Настусею, завжди її захищала. Ці сестрички були не розлий вода!" - розповіли жителі, що живуть неподалік.

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