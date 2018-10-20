На Жашківщині в ДТП потрапив автобус із дітьми. Є потерпілі (ВІДЕО)

У Жашківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила група дітей, двоє потрапили до лікарні.



Близько 16:20 на 155 кілометрі траси Київ-Одеса, неподалік міста Жашків, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та вантажного автомобіля.

Про це у «Фейсбук» повідомляє речник УДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.

На момент зіткнення в салоні автобуса знаходилась організована група школярів із селища Рокитне Київської області.

Загалом 17 дітей та троє дорослих поверталися додому з Умані, де вони були на екскурсії.

Внаслідок події 2 дітей отримали травми та були терміново госпіталізовані до Жашківської ЦРЛ.

Медичні працівники проводять огляд інших дітей.

На місці пригоди для забезпечення пожежної безпеки знаходиться черговий караул Жашківської пожежно-рятувальної частини.

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