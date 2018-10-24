Громадський комітет пропонує низку заходів до вшанування пам`яті жертв Голодомору

Громадський комітет «Вшануємо пам`ять жертв Голодомору» оприлюднив звернення до голови ОДА Юрія Ткаченка та голови облради Олександра Вельбівця, до представників влади, громадських організацій, жителів Черкаської області з приводу відзначення 85 роковин Голодомору в Україні.



Нижче подаємо текст звернення:

«Великий голод 1932-1933 років – одна з найтрагічніших сторінок історії України.

Довгі десятиріччя правда про Голодомор замовчувалась, в партійних та державних документах термін «голод» не вживався. Історики та громадські діячі, які намагались дослідити ті жахливі події, переслідувались.

В Україні про Голодомор вперше заговорили під час перебудови в 1988 році і лише в 2006 році за наполяганням громадськості та Президента України Віктора Ющенка Верховна Рада прийняла Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», де штучний голод, організований більшовицькою партією, визнавався як геноцид Українського народу.

Голодомор лишив по собі не тільки мільйони безвинних поховань, а і страшу духовну руїну. Наш обов`язок – вшанувати пам`ять жертв більшовицької політики геноциду українського народу. Щорічно в останню суботу листопада вшановується пам`ять безвинно померлих від голоду. В 2018 році День пам`яті жертв Голодомору припадає на 24 листопада.

Відповідно до Указу Президента України №523/2016 від 26.11.2016 «Про заходи у зв`язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу», органам влади передбачено забезпечити гідне вшанування пам`яті померлих.

Громадський комітет «Вшануємо пам`ять жертв Голодомору» пропонує голові Черкаської ОДА Ткаченку Ю.О. та міському голови міста Черкаси Бондаренку А.В. оприлюднити план заходів по вшануванню пам`яті жертв геноциду на листопад 2018 року, провести засідання організаційного комітету до 07.11.2018 та запросити представників комітету.

До плану пропонуємо включити:

1.Рекомендувати : в закладах освіти, культури з 19 по 24 листопада провести тижні пам`яті жертв Голодомору.

1.1.При вході до закладів організувати куточки пам`яті з використанням скорботних кольорів; послуговуватися композиціями з колосків, кетягів калини, перетягнутих траурною стрічкою, хліба, рушників та іншої традиційної народної вишиванки, фотокарток, документів.

1.2. Провести учнівські конференції в старших класах, тематичні уроки в 4-8-х класах на тему: «Репресивні засоби радянської модернізації в Україні 1929-1933 років та їхні трагічні наслідки для українського народу».

1.3. Міській владі залучити учнів до упорядкуванню місць пам`яті жертв Голодомору, участі у Дні пам`яті 24 листопада 2018 року.

2. Рекомендувати засобам масової інформації організувати тематичні передачі,

«круглі столи», показ фільмів, присвячених річниці вшанування пам`яті.

3. Рекомендувати вищим навчальним закладам провести «круглі столи», конференції з питань дослідження колективізації та її трагічних наслідків.

4. Міській та обласній владі організувати покладання квітів до пам`ятника жертв

Голодомору, жалобну ходу від Соборного парку до Соборної площі, проведення молитовного зібрання та запалювання свічки пам`яті на Соборній площі 24 листопада 2018 року.

5. Міській та обласній владі рекомендувати закладам та установам 23-24 листопада вивісити національні прапори з траурної стрічкою.

6. Рекомендувати виробничим колективам, громадському транспорту 24 листопада 2018 року о 16-00 призупинити роботу на 5 хвилин для вшанування пам`яті померлих.

7. Міській та обласній владі підготувати звернення до мешканців області з закликом взяти участь у заходах пам`яті та запалити свічку в оселях 24.11.2018 о 16-00.

Валентина Коваленко, голова обласної ради 2014-2015 роки, депутат обласної ради;

Віталій Масненко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України ЧНУ ім. Б. Хмельницького;

Юрій Присяжнюк, доктор історичних наук, професор ЧНУ ім.. Б. Хмельницького;

Юрій Громовський, громадський діяч;

Любов Майборода, депутат обласної ради чотирьох скликань.

реклама