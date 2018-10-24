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Син Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча йде добровольцем в армію

24 жовтня 2018, 17:21 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Днями 18-річний Іван Хіміч – син Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча – отримав повістку від військкомату на проходження медичного огляду. Оскільки призовний вік в Україні стартує від 20 років, то хлопець мав лише пройти медогляд та стати на облік. Натомість він вирішив спочатку поцікавитися в комісії, що необхідно для того, аби якнайшвидше потрапити до лав Збройних сил України, а потім – прийняв остаточне рішення йти служити вже зараз. Тож Іван Хіміч вирішив стати добровольцем та написав заяву на проходження строкової служби. Зараз юнак завершує проходження комісії та чекає на розподіл.

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«Ще зі школи я подумував про службу в армії, адже багато моїх знайомих проходили цей етап. Я вважаю, що кожен чоловік повинен відслужити в армії. Тим більше в країні зараз склалася така ситуація, що вона потребує нашого захисту. Як кажуть:«хто не носив солдатських чобіт, той не стане справжнім чоловіком», – розповідає Іван Хіміч.

Батько Івана Андрій Хіміч всіляко підтримує таку ініціативу сина та вважає його вчинок дійсно достойним справжнього чоловіка.

«Мій син виявив бажання служити, я однозначно підтримую його вибір.Якщо він захоче і в майбутньому пов’язати своє життя з армією, то я також буду на його боці, адже це по–чоловічому», – зазначив Андрій Хіміч.

Ірина Коваль

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