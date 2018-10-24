Син Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча йде добровольцем в армію

«Ще зі школи я подумував про службу в армії, адже багато моїх знайомих проходили цей етап. Я вважаю, що кожен чоловік повинен відслужити в армії. Тим більше в країні зараз склалася така ситуація, що вона потребує нашого захисту. Як кажуть:«хто не носив солдатських чобіт, той не стане справжнім чоловіком», – розповідає Іван Хіміч.
Батько Івана Андрій Хіміч всіляко підтримує таку ініціативу сина та вважає його вчинок дійсно достойним справжнього чоловіка.
«Мій син виявив бажання служити, я однозначно підтримую його вибір.Якщо він захоче і в майбутньому пов’язати своє життя з армією, то я також буду на його боці, адже це по–чоловічому», – зазначив Андрій Хіміч.
Ірина Коваль
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