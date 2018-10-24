Син Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча йде добровольцем в армію

Днями 18-річний Іван Хіміч – син Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча – отримав повістку від військкомату на проходження медичного огляду. Оскільки призовний вік в Україні стартує від 20 років, то хлопець мав лише пройти медогляд та стати на облік. Натомість він вирішив спочатку поцікавитися в комісії, що необхідно для того, аби якнайшвидше потрапити до лав Збройних сил України, а потім – прийняв остаточне рішення йти служити вже зараз. Тож Іван Хіміч вирішив стати добровольцем та написав заяву на проходження строкової служби. Зараз юнак завершує проходження комісії та чекає на розподіл.











«Ще зі школи я подумував про службу в армії, адже багато моїх знайомих проходили цей етап. Я вважаю, що кожен чоловік повинен відслужити в армії. Тим більше в країні зараз склалася така ситуація, що вона потребує нашого захисту. Як кажуть:«хто не носив солдатських чобіт, той не стане справжнім чоловіком», – розповідає Іван Хіміч.

Батько Івана Андрій Хіміч всіляко підтримує таку ініціативу сина та вважає його вчинок дійсно достойним справжнього чоловіка.

«Мій син виявив бажання служити, я однозначно підтримую його вибір.Якщо він захоче і в майбутньому пов’язати своє життя з армією, то я також буду на його боці, адже це по–чоловічому», – зазначив Андрій Хіміч.

Ірина Коваль

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