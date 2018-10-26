На Черкащині СБУ затримала на хабарництві майора військової частини

На Черкащині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах начальника фінансово-економічної служби однієї із військових частин регіону.

Оперативники спецслужби встановили, що майор Збройних Сил України налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців, які звільняються зі служби. За «винагороду» у п`ять тисяч гривень він забезпечував оформлення фінансових документів необхідних для проведення передбачених законодавством виплат та не створював штучних перешкод при отриманні відповідних довідок.

Правоохоронці затримали хабарника у центрі Черкас під час отримання чергової суми неправомірної вигоди від військовослужбовця.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину передбаченого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття хабарника проводилась спільно з військовою прокуратурою Черкаського гарнізону.

Прес-група УСБУ в Черкаській області

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