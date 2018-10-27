Новий директор КП «Смілакомунтеплоенерго» розповів, чому у Смілі не буде тепла

Днями відбулося перше пленарне засідання 79 сесії міської ради. Депутати зібрались і навіть голосували. На порядок денний було винесено 120 питань (з них 112 земельних). Загалом депутати розглянули 97 проектів рішень.



Особливо емоційним і актуальним був виступ нового директора КП «Смілакомунтеплоенерго» Ігоря Ройко, пише «smila-ua». Він розказав депутатам, що місцеве КП не може ввійти в опалювальний сезон, оскільки має ряд невирішених проблем.

По-перше, це наявність заборгованості перед ТОВ «Укргазімпекс» – 2,5 млн грн. До того ж зараз тривають судові засідання з цим товариством, адже вони вимагають від КП ще більших грошей. При чому «Укргазімпекс» звернувся до НАК «Нафтогаз» та заблокував смілянам всі спроби знайти собі іншого газового трейдера.

По-друге, у КП «Смілакомунтеплоенерго» відсутні обігові кошти, щоб закупити газ на новий опалювальний період. Потрібно до 20 млн грн. Та ще й є технічні негаразди на котельнях, - сказав Ігор Ройко.

По-третє, наше КП не отримало екологічні дозволи на викиди по 6 котельнях. З цього приводу КП знову судиться з Енергоінвестом. Якщо КП запуститься без цих дозволів, його будуть штрафувати. І штрафи немаленькі.

По-четверте, неможливість забезпечення газом від ПАТ «Черкасигаз» через наявність видимих розривів труб на 19 котельнях. Ігор Ройко нагадав, що через те, що у минулому опалювальному сезоні КП незаконно відбирало газ, газівники вирізали труби.

Цей факт дуже обурив депутатів. Володимир Бердецький запитав: куди дивилось керівництво міста? Як могли допустити те, що черкаські газівники порізали міські труби.

Тим часом міський голова Олексій Цибко звинувачував у всіх проблемах колишнього директора КП «Смілакомунтеплоенерго» депутата Володимира Прусса.

Шоста причина - неналагодження циркуляції мереж. Проте Ігор Ройко сказав, що коли пустять газ, вони все наладять.

Сьома причина невходження Сміли в опалювальний сезон – відмова НАК «Нафтогаз» укладати з нами договір про постачання газу. Виявляється, у трейдерів можна купити газ для бюджетників. продавати для бюджетників. А для населення – лише у НАК «Нафтогаз».

Щоб укласти договір, «Нафтогаз» висуває дві умови: перша – повернення майна від Енергоінвеста до КП «Смілакомунтеплоенерго». Потрібно показати акти передачі майна. Хоча смілянські керівники говорять, що ніяке майно вони не передавали. Друга умова – найголовніша – це визнати борги Енергоінвеста за весь попередній період. І взяти їх на наше місто.

Ігор Ройко попросив сприяння і допомоги у депутатів. самостійно КП «Смілакомунтеплоенерго» не може владнати всі ці проблеми.

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