Міський голова Черкас здивований низькою явкою на громадських слуханнях

Громадські слухання стосовно відображення бренду «Рошен» в назві Черкаського міського зоологічного парку не відбулися, оскільки зібралися всього 30 черкащан.











Нагадаємо, ініціатором проведення громадських слухань виступає Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.

Мер зауважив, що здивований низькою явкою, бо «в Фейсбуці» було багато критики».

– Я не бачу тут людей, які критикували цю ідею. Це диванні критики. Не розумію ситуації, чому нема багатьох людей. Але скажу особисту думку щодо цього питання – воно зараз може носити політичний підтекст, тож вважаю, що варто його розглядати після виборів. Зараз це питання може бути заполітизованим. А після президентських виборів, коли влада в країні зміниться, можна було б повернутись до цього питання. Це гарне рішення, подібне є в Польщі… але хотів би з «Рошен» поторгуватися. Не 50 мільйонів, щоб вклали, а 100, бо як господарник пропоную подвоїти суму і розійтися, - посміхнувся мер.

Тож мер ще раз наголосив: вважає таку ідею позитивною, але такою, що має місце після президентських виборів.

ФОТО Артема Ківака

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