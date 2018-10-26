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Міський голова Черкас здивований низькою явкою на громадських слуханнях

26 жовтня 2018, 17:32 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Громадські слухання стосовно відображення бренду «Рошен» в назві Черкаського міського зоологічного парку не відбулися, оскільки зібралися всього 30 черкащан.

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Нагадаємо, ініціатором проведення громадських слухань виступає Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.

Мер зауважив, що здивований низькою явкою, бо «в Фейсбуці» було багато критики».

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– Я не бачу тут людей, які критикували цю ідею. Це диванні критики. Не розумію ситуації, чому нема багатьох людей. Але скажу особисту думку щодо цього питання – воно зараз може носити політичний підтекст, тож вважаю, що варто його розглядати після виборів. Зараз це питання може бути заполітизованим. А після президентських виборів, коли влада в країні зміниться, можна було б повернутись до цього питання. Це гарне рішення, подібне є в Польщі… але хотів би з «Рошен» поторгуватися. Не 50 мільйонів, щоб вклали, а 100, бо як господарник пропоную подвоїти суму і розійтися, - посміхнувся мер.

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Тож мер ще раз наголосив: вважає таку ідею позитивною, але такою, що має місце після президентських виборів.

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ФОТО Артема Ківака

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Коментарі  

 
+2 #1 Юрій 26.10.2018 19:08
"Коли влада в країні зміниться"... Він так впевнений, що Йулька стане президентом? 100 мільйонів і розійтися - так заведено в його банді?
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