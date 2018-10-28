Завтра в Умані попрощаються з полковником Іваном Петренком, що загинув під час аварії Су-27 на Вінниччині

Завтра, 29 жовтня, в місті Умань відбудеться церемонія прощання з льотчиком Іваном Петренком, який загинув 16 жовтня в результаті катастрофи винищувача Су -27УБ на Вінниччині.











Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Уманської міськради.

Початок траурного мітингу біля обеліска Слави міста Умань - о 12.30. Похорон на кладовищі «Софіївська Слобідка» – о 13.30.

Авіакатастрофа сталася близько 17:00 під час виконання навчально-бойового польоту в рамках багатонаціональних навчань «Чисте небо – 2018» поблизу села Уланів Хмільницького району Вінницької області. За словами свідків, винищувач почало крутити, він втрачав висоту, пілотові вдалося відвести його від села. Літак впав в полі між селами Уланів та Пагурці. Загинули два члени екіпажу, другий пілот – Сет Нерінг, військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Іван Петренко народився 05.08.1972 року. Шкільні роки пройшли у військовому містечку в селі Курилівка Куп'янського району Харківської області. Батько був військовим льотчиком-інструктором в льотному училищі. У 1993 закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків. Пройшов шлях від льотчика-інструктора до командира бригади. Проходив службу в Умані, до 2011 року - в авіаційній частині смт Озірне, в 2012 - 2014 роках командував 40-ою бригадою тактичної авіації в місті Васильків.

Станом на лютий 2017 обіймав посаду заступника командира ПВК «Схід». В авіації близько 25 років, мав понад 1100 льотних годин на винищувачах різного типу (Л-39, Су-27, МіГ-29). Підготовлено до ведення бойових дій в якості інструктора в повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах. Нагороджений орденом Данила Галицького, відомчими нагородами. Учасник АТО, брав участь в бойових діях на Донбасі, зокрема в спеціальних операціях.

У полковника Петренко залишилися дружина і дочка.

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