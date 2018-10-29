На Лисянщині гине річка Гнилий Тікич

На Черкащині екологічне лихо - гине річка Гнилий Тікич.



На жаль, річка Гнилий Тікич зараз більше схожа на сморідне болото, настільки засмічене всілякими побутовими та промисловими відходами, пишуть “Вісті Черкащини“. На водойму просто болісно дивитися. І стає соромно, що тисячі людей, які живуть на берегах цієї річечки, які щодня проходять біля неї ставляться до її стану з такою байдужістю.

Переймаючись проблемою річки, ми запитали про цю гостру проблему у кількох жителів Лисянки.

– Так, – ми теж, усі жителі вулиці Гоголя, що живемо за кілька десятків метрів від неї, стурбовані станом річки, – говорить громадський активіст Ольга Катан. – Мабуть, уже час місцевій владі подумати про розроблення кошторисної документації на її очищення та впорядкування в межах нашого містечка. Звичайно, кошти це немалі, Але потрібно звертатися до облради та облдержадміністрації, до районної влади та, мабуть, і до місцевих меценатів, адже справа це спільна, а спокійно дивитися на те, як гине річка і в якому вона стані перебуває зараз, уже не можна.

Своє бачення вирішення проблеми має і Микола Білоус: «Я щодня ходжу через місточок з центру до своєї вулиці і спостерігаю, стільки нападало у воду дерев, різного галуззя, хтось повикидав банки, пляшки, є чого гріха таїти, і дохлі тварини. То може, нам узятися всією громадою, а ми ж хочемо свою ОТГ, і навести порядок, бо скоро там і жаби не будуть жити».

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