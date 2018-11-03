У Черкасах на фестивалі голубів у небо випустили десятки птахів (ФОТО)

Фестиваль-виставка голубів та екзотичних птахів відбулася сьогодні в Черкасах за підтримки обласної організації Аграрної партії України та її голови Віктора Полозова.

Весь майдан перед Палацом дитячої та юнацької творчості цього дня заповнили ентузіасти розведення різних порід голубів, а також екзотичних порід інших птахів – від курей до папуг. Вони мали можливість познайомитися, обмінятися досвідом та самими пернатими улюбленцями.

Численних гостей фестивалю – дорослих і дітей привітали голова обласного клубу голубників Микола Кузьменко та голова Черкаського молодіжного крила Аграрної партії Андрій Коваленко.

А учениця музичної школи №3 Поліна Клімова та студентка ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Вікторія Хендюк виконали для учасників і гостей свята нові, надзвичайно мелодійні пісні.

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