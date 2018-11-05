Вельбівець сказав, від кого залежить можливість його призначення головою ОДА

Відбудеться чи ні призначення нинішнього голови Черкаської облради Олександра Вельбівця головою ОДА – залежить винятково від Президента України Петра Порошенка.

На цьому наголосив під час сьогоднішньої прес-конференції сам Олександр Іванович.

– Чи буде це призначення, чи не буде – відомо тільки Президентові, – наголосив пан Вельбівець. – Я знаю тільки те, що на запрошення Адміністрації Президента я був у Києві, мав співбесіду з Президентом України, Прем’єр-Міністром України. Далі побачив на сайті Кабінету Міністрів, що є погодження на призначення двох голів обласних державних адміністрацій – Київської і Черкаської. Є загальна процедура розгляду кадрових змін, якщо вони відбудуться. Тому говорити про моє призначення не актуально: посада голови облдержадміністрації в нас не є вакантною, адже голова ОДА (Ткаченко, – ред.) Юрій Олегович працює. Можливо, відбувається вивчення можливих кандидатів. А коли це відбудеться і чи відбудеться, ніхто не коментує.

Олександр Вельбівець заперечив, що він є «креатурою олігарха Юрія Косюка», як про це заявляють деякі ЗМІ.

– Я не є креатурою Юрія Косюка, бо ніколи не працював у системі «Миронівського хлібопродукту». Я пана Косюка до того моменту, коли почалося масштабне обговорення цього питання у черкаських ЗМІ, бачив у житті лише двічі. Було лише одне коротке спілкування – на святкуванні 20-річного ювілею підприємства «Миронівський хлібопродукт», куди мене запросили разом із Юрієм Олеговичем – тільки тому, що «Миронівський хлібопродукт» має свій бізнес у тому числі й на Черкащині, – наголосив Олександр Вельбівець.

Голова облради також додав, що не може коментувати, чи справді пан Косюк є ініціатором змін у керівництві Черкаської ОДА, оскільки не володіє необхідною інформацією.

– На короткій зустрічі, про яку я щойно сказав, ішлося тільки про те, що (Юрія Косюка, – ред.) цікавить ситуація на Черкащині, тому що він є її уродженцем, і йому хотілося б, щоб тут ситуація змінювалася на краще більш динамічно. Але чіткого обговорення кадрових змін чи «завдань», які мені, мовляв, ставить Юрій Косюк, не було, – зазначив Олександр Вельбівець.

На запитання журналістів, чи може вплинути віросповідання Олександра Івановича (він є віруючим УПЦ Московського патріархату) на його призначення головою ОДА і чи не змінив він віросповідання, він відповів, що змінювати віру не збирається.

– Зміна віри означає, що ти її не мав до сьогодні й не відомо, чи вона в тебе сформується далі, – зазначив пан Вельбівець. – Я хрещений і вінчаний у православній вірі й продовжую сьогодні звертатися до Бога в тій церкві, в якій я проходив ці великі таїнства. Віра ніяк не пов’язана з моєю роботою, це мій внутрішній стан, мій духовний світ, який я нікому не нав’язую.

Олександр Вельбівець наголосив, що він, як і кожний українець сьогодні, виступає за єдність православ’я в Україні.

– Ми хочемо єдності і примирення православних у нашій державі. Як це має відбутися – мають сказати ті, хто в цьому розбирається, хто знає канони церкви, хто знає, чому відбулося розділення. Я абсолютно підтримую наміри Президента об’єднати українське суспільство, причому об’єднати на духовній основі. Зробити це буде непросто, дуже непросто. Сьогодні духовенство на основі проведення діалогу має дати відповідь, як це зробити, щоб не допустити поглиблення розколу серед вірян і, не дай Бог, протистояння. Бог управить, скерує нас на правильне рішення. Якщо духовенство дасть чіткий посил, що процеси, які відбуваються, не є зміною віри, – тільки тоді я сприйму їх для себе. Я нічого не роблю протиукраїнського, і щодня вранці й увечері молюся за мир і спокій в Україні, – наголосив Олександр Вельбівець.

Він наголосив, що у Свято-Михайлівському соборі Черкас, куди він ходить на богослужіння, звучать проповіді, які можна порадити послухати всім патріотам України – настільки вони є проукраїнськими.

– Немає жодного доброго слова стосовно Москви, керівництва Росії, яке прагне зробити російську церкву ручною, засобом для досягнення політичної мети однієї людини, – сказав голова облради.

Олександр Вельбівець додав, що пояснював свою позицію з цього питання під час співбесіди в Адміністрації Президента України.

Відповідаючи на «гіпотетичне» запитання про те, які люди ввійдуть у його команду в разі призначення головою ОДА, Олександр Іванович зазначив, що не варто «бігти поперед поїзда». Однак зазначив, що в нинішній час добір людей у команду – це дуже складне завдання.

– Я не завжди схильний до того, що це мають бути виключно молоді люди, і що молодість – це обов’язково креативність... Сьогодні владі потрібні люди з досвідом, які розуміють увесь рівень відповідальності, порядок відносин гілок влади, уміють шукати компроміси, – сказав голова облради.

На його думку, нинішнє суспільство агресивно налаштоване до влади як такої.

– Тому брати відповідальність сьогодні за владу – не так просто. Якщо зміни у керівництві області, про які ми говоримо, не відбудуться, для мене не настане жодних розчарувань. Навпаки, я полегшено зітхну, бо я уже звик до тої роботи, яку виконую сьогодні. А як буде там – відомо одному Богу. Проте, я розумію весь рівень відповідальності, яка покладається на мене і всі ті виклики, які стоять перед керівництвом області, – підсумував Олександр Вельбівець.

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