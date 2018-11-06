Дорогою в Черкаси у ДТП потрапив відомий письменник (ФОТО)

Відомий український письменник Макс Кідрук 5 листопада потрапив у ДТП, коли їхав на презентацію книги у Черкаси.







Як інформує «ВІККА», про це у «Фейсбуці» повідомляє колега Макса, який також перебував у салоні автівки, Юрій Даценко.

Аварія сталась біля Городища і обійшлась без постраждалих.

«Виїздимо з Городища, не від’їхали і 200 метрів від бібліотеки, маємо повертати ліворуч, але стоїть знак, що ми маємо пропустити. Звертаю увагу на потріпаний життям "Жигуль", котрий рухається напереріз, але вмикає правий поворот. Я розслабляюся, адже корито має проїхати повз нас зліва. Та не так сталося, адже за кермом сидів у зюзьку п'яний телепень, котрий не викрутив кермо достатньо і... впечатався нам у ліве крило!» – розповідає в соцмережі Юрій Даценко.

Письменник додає, що поліцейський відділок Городища знаходився за 50 метрів й один із правоохоронців став свідком ДТП.

Аби встигнути на зустріч у Черкасах, Макса Кідрука посадили у машину до організатора Городищенської презентації, туди ж завантажили всі книги. Інші учасники пригоди залишилися на місці події.

«Загалом, нічого страшного з "Дастером" не сталося – погнуте крило та бампер і зірване кріплення фари. З ходовою та колесом все гаразд, машинка на ходу, тож #МАКСимальний_тур продовжується», – каже Юрій Даценко.

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