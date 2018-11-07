У Черкасах створили бригаду територіальної оборони

Новий підрозділ створено на базі батальйону територіальної оборони. Віднині він має назву – 118-та окрема бригада територіальної оборони.

Про це сьогодні на прес-конференції в Черкаській облдержадміністрації повідомив військовий комісар Черкаської області Євгеній Курбет, інформує «Про все».

Бригаду очолить полковник ЗСУ Анатолій Стуженко. Цей військовий підрозділ був створений, за наказом Президента України, у межах реформування Збройних Сил України.

Уродженець Черкащини Анатолій Стуженко тривалий час брав участь в бойових діях на Сході України.

– Сьогодні є така необхідність – зі зброєю в руках захищати Україну, її незалежність та суверенітет. Створення підрозділів територіальної оборони - це важливий крок до зміцнення обороноздатності країни, – повідомив Анатолій Стуженко.

Бригада складається із резерву області. В основному, це чоловіки віку від 40 до 60 років. Бригада формується вже протягом 3-4 місяців. У бригаді 6 підрозділів (батальйонів) в містах обласного значення: Сміла, Золотоноша, Умань, Жашків, Звенигородка та Черкаси.

Фото: Про все

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