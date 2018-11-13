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Збільшену вартість проїзду в Черкасах не затвердили

13 листопада 2018, 12:16 Новини Черкас та області / Черкаські новини
У міських автобусах в Черкасах вартість проїзду залишилася 4 гривні. Щойно виконком не підтримав пропозицію підняти вартість до 5 гривень.

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До слова, секретар міськради Ярослав Нищик зазначив, якщо зараз піднімемо до 5 гривень, то завтра перевізники принесуть пропозицію підняти до 6 грн.

Представники Національного Корпусу у міськвиконкомі Ігор Зайчук та Сергій Амброс наголосили на тому, що з тією незадовільною якістю перевезень, яка є сьогодні у Черкасах, про підвищення тарифів не може йти мови.

«Спочатку вони заводять місто у колапс і припиняють перевезення, а потім просять підняти вартість. Ми не будемо слухати ультиматуми - зазначив Ігор Зайчук.

Разом з тим, виконком ухвалив нові вимоги для конкурсу обслуговування маршрутів та удосконалив вже наявні маршрути.

Влада наполягала, що перевізники повинні покращити якість надання послуг.

Частина перевізників взагалі не є легітимними, бо з ними закінчився термін договорів.

Перевізникам слова надавати не хотіли, бо вони не прийшли на вчорашню нараду в мерію.

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Коментарі  

 
0 #11 Черкасчанин 13.11.2018 12:57
По-моему пора разгонять горсовет.А "Свободу" с "матькивщиной"вообще никогда никуда не избирать.
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0 #10 Черкащанин 13.11.2018 12:57
Вот это молодцы, правильно - никаких 5 грн!!! Поддерживаю за твердость позиции!
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+1 #9 Петро 13.11.2018 12:52
Взагалі в Черкасах потрібно відновлювати кінний транспорт.
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+2 #8 Марина 13.11.2018 12:51
А ол....френ Бондаренко не хоче разом зі своїми дітками пройтись з Дахнівки на тролейбус і запилити хештег тролейбус краще?
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+1 #7 Ятакдумаю 13.11.2018 12:46
Даремно. На 5 треба було погоджуватися за умови річного мораторію на нову зміну тарифу.
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-1 #6 язон 13.11.2018 12:42
Півроку тому, коли вичерпався термін дії договорів з перевізнгиками, міськрада МАЛА оголосити тендер на перевезення пасажірів, і за його результатами - встановити вартість перевезень. Замість цього - півроку валяли дурня, а перевізники возили черкащан нелегально. При цьому ніхто не контролював ані обсяги, ані якість перевезень. Тепер - взагалі все зупинилося. Навіщо місту недієздатні та некомпетені чиновники, які за космічні зряплати з нашої кишені розвалюють місто? Ось проголосувала зараз популістську дурню дутапетська гопота. Від цього транспорт на міських вулицях з'явиться?
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-1 #5 Арчер 13.11.2018 12:41
Цитую язон:
Шукаю депутата, якій довезе мене. Плачу по 4 гривні за рейс.

:lol: Приєднуюсь.
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0 #4 Надія. 13.11.2018 12:34
Те що на сьогодні ціна квитків за проїзд в Черкасах сама мінімальна серед обласних центрів, абсолютно не аргумент членам виконкому?! Їм потрібні дешевий піар і відкати. А от провести транспортну реформу в місті, покращити інфраструктуру пасажироперевоз ок,- розуму не достатньо.
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+5 #3 язон 13.11.2018 12:31
Шукаю депутата, якій в 16.30 довезе мене з Зеленої до Пацаєва, і о 19.00 відвезе мене назад. Плачу по 4 гривні за рейс.
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+5 #2 Гроші 13.11.2018 12:24
Тобто питання вирішене? Чудово! От тільки маршруток чомусь на дорогах зовсім не видно.
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