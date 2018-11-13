Збільшену вартість проїзду в Черкасах не затвердили

До слова, секретар міськради Ярослав Нищик зазначив, якщо зараз піднімемо до 5 гривень, то завтра перевізники принесуть пропозицію підняти до 6 грн.
Представники Національного Корпусу у міськвиконкомі Ігор Зайчук та Сергій Амброс наголосили на тому, що з тією незадовільною якістю перевезень, яка є сьогодні у Черкасах, про підвищення тарифів не може йти мови.
«Спочатку вони заводять місто у колапс і припиняють перевезення, а потім просять підняти вартість. Ми не будемо слухати ультиматуми - зазначив Ігор Зайчук.
Разом з тим, виконком ухвалив нові вимоги для конкурсу обслуговування маршрутів та удосконалив вже наявні маршрути.
Влада наполягала, що перевізники повинні покращити якість надання послуг.
Частина перевізників взагалі не є легітимними, бо з ними закінчився термін договорів.
Перевізникам слова надавати не хотіли, бо вони не прийшли на вчорашню нараду в мерію.
Приєднуюсь.