У Смілі обговорюють ситуацію з опаленням за участю представників з Кабінету Міністрів (НАЖИВО)

У Смілі триває важлива нарада за участі смілянської громади та представників від Кабінету Міністрів та «Нафтогазу».

Про це повідомляє «Сміла.ua».

Вони наполягають, що місто взяло на себе борги підприємства «Енергоінвест» (яке до минулого року відповідало за опалення міста) перед «Нафтогазом» заради того, щоб нам ввімкнули тепло. Міський голова Олексій Цибко і прості жителі рішуче налаштовані не визнавати жодних боргів, адже сміляни заплатили «Енергоінвесту» всі свої рахунки й боргів не мають.

Наразі Будинок рад оточений правоохоронцями, у великому залі засідань зібралися люди.

Перебіг наради – у трансляції наживо.

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