реклама
Черкаськаий обласний центр занятості
реклама

У Смілі обговорюють ситуацію з опаленням за участю представників з Кабінету Міністрів (НАЖИВО)

15 листопада 2018, 14:14 Новини Черкас та області / Черкаські новини

У Смілі триває важлива нарада за участі смілянської громади та представників від Кабінету Міністрів та «Нафтогазу».

2

Про це повідомляє «Сміла.ua».

Вони наполягають, що місто взяло на себе борги підприємства «Енергоінвест» (яке до минулого року відповідало за опалення міста) перед «Нафтогазом» заради того, щоб нам ввімкнули тепло. Міський голова Олексій Цибко і прості жителі рішуче налаштовані не визнавати жодних боргів, адже сміляни заплатили «Енергоінвесту» всі свої рахунки й боргів не мають.

Наразі Будинок рад оточений правоохоронцями, у великому залі засідань зібралися люди.

2018-11-15-площа

Перебіг наради – у трансляції наживо.

реклама

Коментарі  

 
+5 #2 Сотник 15.11.2018 15:14
Та небрита особа, що на фото по центру, з суворим виразом обличчя, ще з весни розрулювала цю ситуацію! Дорулила "до ручки", як завжди!
Цікаво, а де ж зараз Ткаченко?! Він же ще керує областю! Самоусунувся?! Якось неправильно він себе поводить!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #1 Дональд Трамп 15.11.2018 14:28
Докатились,чего ждать завтра ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

реклама
реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У мережі з’явився патріотичний мультсеріал, що розповідає про подорожі казкаря з Умані Україною
Був першим, хто прийшов у широких штанях в школу: Freel про Чебурашку, ніч на Майдані в оточенні «Беркута», пісні для Кіркорова та український реп
Вишиті сукні з Черкас стали окрасою програми телевізійного реаліті-шоу «Модель XL»
реклама